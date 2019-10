Em Fórum de governadores, Reinaldo Azambuja defende Força Tarefa para combater crime organizado

Campo Grande (MS) – Em Brasília, nesta terça-feira, dia 08, o governador Reinaldo Azambuja participou do VII Fórum Nacional de Governadores, e defendeu a criação de uma Força Tarefa para combater o crime organizado no Brasil e o descontigenciamento do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Para o governador, somente unidos os gestores estaduais vão obter algum resultado positivo no combater ao crime organizado.

Reinaldo propôs o descontigenciamento de R$ 650 milhões da área de segurança e autonomia para destinação desses recursos.

No final do ano passado, o governador entregou ao atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, uma proposta para instalação, em Campo Grande, da Central Integrada de Inteligência, o que permitiria chegar as grandes corporações do crime.

Os governadores também discutiram a criação do novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que prevê aumento do repasse de recursos federais para os Estados.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)