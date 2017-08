Em festa da cidadania, indígenas recebem documentos e saem do anonimato

Antônio João (MS) – Você já imaginou andar por vários dias entre as outras pessoas, sem ser visto nem lembrado? Situação difícil e até mesmo pouco provável. No caso do indígena Feliciano Soares, 78 anos, essa situação análoga aconteceu, mas felizmente chegou ao fim, nessa segunda-feira (14.8), em Antônio João, município em que reside, com a entrega do seu RG, por meio da ação do Comitê Gestor Estadual para Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Acesso à Documentação Básica (CEESRAD/MS).

O avô de 18 netos conta que por muito tempo teve seu acesso a direitos básicos prejudicados pela falta de documentos, e que se sentia invisível em muitas situações. “Foi difícil pra marcar consulta, arrumar um trabalho e outras coisas. A gente dava um jeito, mas se tivesse o documento seria mais fácil”, relata ao receber a primeira via de seu documento e dizer que agora espera não passar por dificuldades iguais às anteriores.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), a entrega dos documentos aconteceu no auditório da Prefeitura de Antônio João, e contou com a presença da secretária da pasta, Elisa Cleia Nobre, e também do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa.

“Essa ação valoriza quem precisa e tira do anonimato muitos cidadãos brasileiros que agora terão mais facilidade no acesso aos seus direitos”, disse a secretária da Sedhast em sintonia com a fala do secretário da Sejusp, que reafirmou a importância do ato destacando a mobilização do Governo do Estado e os membros do Ceesrad, com presença efetiva em Antônio João.

Além da festa, com apresentações culturais, a estudante Cintia Romero, 17 anos, disse também ter ficado muito feliz com o recebimento de seu documento. “Agora vou poder procurar meu primeiro emprego com mais tranquilidade. Tenho meu documento”, disse, revelando ainda seu desejo de no futuro ser uma delegada de polícia.

Vivendo com os pais e mais dois irmãos, a jovem aluna do segundo ano do ensino médio, contou também que não saberia por quanto tempo mais ficaria sem o documento, caso não tivesse participado do mutirão. “Às vezes é difícil correr atrás de documentos. O mutirão me ajudou e não sei quando tiraria se não fosse por aqui”, finaliza.

No total 279 documentos foram entregues para indígenas de Antônio João, Caarapó, Bela Vista e Ponta Porã. Outros municípios de MS ainda serão contempladas dentro das ações do Ceesrad ainda neste ano.

A prefeita de Antônio, Marcia Marques, também participou da cerimônia de entrega, juntamente com representantes do legislativo municipal, Defensoria Pública, Polícia Militar, Civil, e técnicos do Governo do Estado.

CEESRAD

Vinculado à Sedhast, o comitê é composto por parceiros como a Defensoria Pública Estadual (DPE), Tribunal de Justiça/Corregedoria de Justiça, Receita Federal, Secretaria de Estado de Educação (SED), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), Assembleia Legislativa, Coordenadoria da Mulher, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF), Comando Militar do Oeste (CMO), Associação dos Cartorários e Registradores de MS (Anoreg), Marinha do Brasil, Polícia Militar Ambiental (PMA), Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial e Cidadania (Subpirc), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Fundação Nacional do Índio (Funai), Ministério Público Estadual (MPE), Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra) e Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

Texto e fotos: Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Veja Também

Comentários