Em execução pelo Estado, asfalto da MS-379 beneficiará polo agrícola

Campo Grande (MS) – Com previsão de conclusão em agosto de 2020, avança a obra de pavimentação e serviço de drenagem na rodovia MS-379, beneficiando promissora região fronteiriça com a expansão da agropecuária.

Compromisso assumido em 2018 pelo governador Reinaldo Azambuja, ao autorizar a licitação realizada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), o asfalto concretiza antigo sonho.

A obra de infraestrutura na MS-379 se estenderá por 42,5 quilômetros, compreendendo o trecho entre a cidade de Laguna Carapã e o entroncamento com a MS-386 (Ponta Porã-Amambai), na localidade conhecida como Posto Taji.

Estado investe R$ 64,9 milhões em uma obra há muito aguardada por Laguna Carapã

Segundo a Agesul, a complexa obra, que inclui levantamento do leito e implantação de sistema de drenagem, está 30% concluída (cerca de 12 quilômetros). O investimento do Governo do Estado é da ordem de R$ 64,9 milhões.

Além de diminuir a distância até os municípios vizinhos, a pavimentação irá facilitar o escoamento da safra agrícola e contribuir para o desenvolvimento da região.

“É gratificante para nosso governo realizar uma obra dessa envergadura, levando infraestrutura a uma rota de integração rodoviária que irá potencializar o setor produtivo e contribuir para o desenvolvimento da nossa fronteira”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Faça um tour pelo local da obra acessando este link

Texto: Sílvio de Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Divulgação