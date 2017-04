Em evento na Câmara de Vereadores da Capital, Funtrab apresenta evolução do emprego em MS

Campo Grande(MS) – O diretor-presidente da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Wilton Acosta, apresentou na Câmara Municipal de Campo Grande a evolução da taxa de geração de emprego do Estado, apesar da crise financeira que se abateu sobre o País. Acosta participou nesta terça-feira (25.04) da sessão ordinária do Legislativo campo-grandense a convite do vereador Papy.

Wilton relatou ações desenvolvidas pela Fundação demonstrando preocupação com a falta de formação de mão de obra e, por isso, a dificuldade de preencher inúmeras das vagas oferecidas. Mesmo assim, Mato Grosso do Sul ocupa destaque no ranking nacional de geração de emprego, estando em primeiro lugar ao computar-se os números acumulados nos últimos 12 meses, sendo o terceiro estado que mais proporcionou inserção no mercado de trabalho no mês de março último.

Ao falar aos vereadores, o diretor-presidente da Funtrab afirmou que uma das políticas do governador Reinaldo Azambuja é “trocar impostos por empregos, uma vez que por meio de incentivos fiscais, induz as empresas a se instalarem no Estado e, assim, ampliar os postos de trabalho”. Isto vem apresentando resultados positivos para o trabalhador sul-mato-grossense.

Acosta explicou que o papel da Fundação é, entre outros, a intermediação de emprego, habilitação ao seguro desemprego, emissão de Carteiras de trabalho, apoio à geração de emprego e renda, qualificação profissional e atendimento ao trabalhador autônomo e ao microcrédito.

Na ocasião, o diretor-presidente lamentou o saldo negativo que Campo Grande apresentou nesses últimos 12 meses. “Campo Grande não vem acompanhando a evolução do Estado em geração de emprego. A Capital apresentou nesses últimos meses saldo negativo, perdendo 367 postos de empregos”, revelou, afirmando que a Funtrab está a disposição dos vereadores e da população para colaborar com ações de políticas públicas para Campo Grande superar a crise.

Ao encerrar sua participação na sessão da Câmara, Acosta convidou a população em geral a participar das comemorações relativas ao Dia do Trabalho, a serem realizadas na próxima segunda-feira, dia primeiro de maio, à partir das 7h30, na praça do Rádio (localizada na avenida Afonso Pena), que contará com eventos realizados pela Funtrab.

Waldemar Hozano – Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Su l (Funtrab)

