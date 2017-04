Em evento em Campo Grande, reitor reafirma compromisso da UEMS com os Povos Indígenas

Campo Grande (MS) – Durante a abertura da Semana Estadual dos Povos Indígenas, que aconteceu nesta quarta-feira (26), o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), professor doutor Fábio Edir dos Santos Costa, reafirmou o compromisso da Universidade em garantir a oportunidade da população indígena de cursar o Ensino Superior.

Fábio apresentou dados da Pesquisa com Indígenas formados pela UEMS, realizada em 2016, pela Assessoria de Comunicação Social (Veja aqui a pesquisa). “Garantir que os indígenas pudessem entrar na graduação certamente é uma de nossas maiores vitórias. A UEMS tem uma ousada proposta de cotas, com certeza a mais ousada de todo o país, basta ver que somos a primeira e, ainda única, Universidade do país a ter cotas para indígenas em todos os cursos de graduação”, enfatizou Fábio.

Para o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, as ações afirmativas da UEMS demonstram um imenso carinho com a luta dos Povos Indígenas. “Por mais que nos façamos, que nos esforcemos, diariamente, não vamos pagar as tragédias. As infinitas formas cruéis e desumanas como foram tratadas as comunidades indígenas na America Latina. Cada dia que nos dedicarmos as causas indígenas estaremos construindo um ponte de dignidade e respeito”, afirmou Athayde em seu discurso.

O evento foi marcado por discursos de reivindicações da população indígena do estado e agradecimento as Instituições que apoiam a luta. A subsecretária de Políticas Públicas para Indígenas pela subsecretária Silvana Terena agradeceu a o espaço que o Governo do Estado, a Secretaria de Cultura e a UEMS estão oferecendo aos povos indígenas. “Há três anos, nós realizamos esse evento, e nossas reivindicação são sempre bem recebidas pelo Governo do Estado. Neste ano, trazemos a luta dos povos Kinikinau e temos a certeza que esse fórum trará bons frutos para essa população indígena”, afirmou Silvana.

O Fórum do Povo Kinikinau acontece hoje (27) e deve reunir representantes da etnia Kinikinau de Nioaque, Miranda e Porto Murtinho, que irão discutir demarcações indígenas e ações afirmativas para a população dessa etnia. O Fórum é aberto e será realizado das 8h às 16h, na Unidade da UEMS em Campo Grande.

Texto: Emmauelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Fotos: André Mazini

Veja Também

Comentários