Em evento do Lide, Vélez pede apoio de empresários

Logo após o presidente Jair Bolsonaro afirmar, em Brasília, que há problemas de gestão no Ministério da Educação e que ele resolverá a situação na próxima segunda-feira, 8, o ministro da pasta, Ricardo Vélez, pediu apoio de empresários e os convocou para "dialogar" com ele e sua equipe no órgão.

As declarações de Vélez Rodríguez foram feitas no 18º Fórum Empresarial Lide, realizado em Campos do Jordão (SP). Ele participa de mesa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP).

Na sua fala introdutória, Vélez culpou gestões anteriores pela situação da Educação no Brasil e disse que "há muito sendo construindo no âmbito burocrático e administrativo atualmente".

Ao falar sobre o ensino básico, Vélez disse que "algo já deveria ter deveria ter sido feito e o quadro é resultado de anos de descaso".

Vélez citou ainda as experiências dos Estados do Pará, Pernambuco, Rondônia e Maranhão na melhoria da qualidade do ensino básico.