Em evento de Engenharia Mecânica, Senai anuncia oferecimento de curso de refrigeração para julho

Anúncio foi feito pelo gerente de gestão em tecnologia e inovação do Senai, Leandro Schneider, durante abertura do “Seminário Nacional sobre a Importância do Plano de Manutenção, Operação e Controle em Sistemas Prediais” - Divulgação

Buscando atender as demandas apresentadas pelo setor industrial de Mato Grosso do Sul, o Senai de Campo Grande passará a oferecer, a partir do 2º semestre deste ano, o curso de qualificação profissional em refrigeração e climatização. O anúncio foi feito pelo gerente de gestão em tecnologia e inovação do Senai, Leandro Schneider, durante abertura do “Seminário Nacional sobre a Importância do Plano de Manutenção, Operação e Controle em Sistemas Prediais”, que começou nesta quinta-feira (21/03) e segue até sexta-feira (22/03), na Escola Senai da Construção, em Campo Grande (MS).

Segundo Leandro Schneider, o Senai já oferece consultorias na área de refrigeração e climatização e o curso vem para complementar o portfólio de serviços da instituição. “São várias empresas, vários profissionais que vêm procurando o Senai em busca de qualificação, de oportunidades e serviços voltados ao tema. Para nós, então, é extremamente importante apoiar um evento como esse, criando um link com todas essas entidades e proporcionando grande evolução dentro do Estado. O Senai vem desenvolvendo novas consultorias e novos cursos também para atender essas solicitações”, afirmou.

O presidente da Fenemi (Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial), Marco Aurélio Cândia Braga, que também é diretor de eventos da Abemec (Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos de Mato Grosso do Sul), agradeceu o apoio do Senai para a realização do evento e ressaltou que a instituição é referência em qualificação profissional. “Esse evento busca discutir com todos os profissionais de uma obra todo o complexo que existe por trás de um único ar condicionado, então a presença do Senai aqui é fundamental, porque ele é responsável por colocar no mercado de trabalho os profissionais que vão trabalhar nessa área”, comentou.

Estande

Durante todo o evento, o Senai Empresa conta com um espaço para apresentar aos participantes seu portfólio de produtos e serviços, com destaque para o SSMI (Sistema Senai de Manutenção Industrial), software de gestão de manutenção completo, intuitivo e integrado, que permite a gestão de ativos através de planejamento preventivo e preditivo e apoia a tomada de decisões através de indicadores.

O coordenador do Segundo o coordenador do PSMI (Programa Senai de Manutenção Industrial) do Senai Empresa, Jeancarlos Lucietto, explicou que o SSMI é utilizado por inúmeras indústrias de Mato Grosso do Sul e de outros Estados na gestão de ativos industriais, frotas e máquinas agrícolas. “A ideia de apresentar esses equipamentos para profissionais de Engenharia Mecânica e do setor de refrigeração é justamente porque com o SSMI é possível fazer toda a gestão do sistema de refrigeração”, concluiu.