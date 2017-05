Em entrevista, Trump contradiz Casa Branca sobre demissão de diretor do FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava decidido a demitir o diretor do FBI, James Comey, mesmo antes de ouvir a opinião do Departamento de Justiça.

A afirmação, feita pelo próprio republicano em entrevista à rede de televisão NBC, contradiz um comentário da Casa Branca na quarta-feira, quando foi oficializada a saída de Comey. Na ocasião, a vice-porta-voz Sarah Huckabee Sanders afirmou que a decisão foi tomada após o secretário de Justiça, Jeff Sessions, e seu vice admitirem a Trump preocupações sobre o então diretor do Escritório Federal de Investigação.

Na entrevista, Trump também afirmou que o órgão estava passando por problemas sob a administração de Comey, a quem chamou de "pavão".

"Olhe, ele gosta de aparecer, o FBI estava uma bagunça. Todos sabem disso. Um ano atrás, o FBI estava um caos e não se recuperou desde então", afirmou o republicano.

Trump também disse ter perguntado explicitamente a Comey se ele, o presidente, estava sendo investigado como parte do inquérito aberto pelo FBI sobre a suposta intervenção russa na campanha de 2016.

"Eu perguntei, sim", disse. "Ele respondeu que não".

O diretor interino do FBI, Andrew McCabe, não confirmou esse diálogo durante a audiência no Senado que trata do caso. MacAbe também negou que Comey tenha perdido a confiança de seus subalternos no órgão. (Marcelo Osakabe)

