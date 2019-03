Em entrevista, Riedel fala sobre gestão, inovação e estratégias para o agronegócio

Campo Grande (MS) – Na fazenda Sapé, o produtor rural Eduardo Riedel apostou na tecnologia, no modelo sustentável e na produção diversificada para ampliar os negócios da família. Como Secretário de Governo e Gestão Estratégica, ele adota o mesmo perfil profissional inovador e eficiente, acreditando nessas características para alavancar o desenvolvimento do Estado e fortalecer a geração de empregos. Caminhos paralelos que se bifurcam quando o assunto é competitividade, qualificação e sustentabilidade na construção de um futuro promissor para Mato Grosso do Sul.

Para falar um pouco de sua história e dos desafios do Governo, Riedel participou do programa CBN Agro, com o jornalista Eder Campos, exibido aos sábados pela emissora. Confira abaixo a transcrição dos principais pontos da entrevista. O vídeo na integra também pode ser visto.

1 – CBN Agro – A Sapé Agropastoril é bem diversificada, o que vocês produzem?

Eduardo Riedel – A propriedade completou 143 anos de história nas mãos da minha família. Boa parte desse período, a atividade foi voltada essencialmente à pecuária. Quando transformamos a fazenda em uma empresa (holding familiar), assumi a função de diretor e resolvemos inovar e diversificar. Hoje trabalhamos com gado de corte, grãos, cana de açúcar, além da produção de leite e frangos. Sabemos de todos os riscos, mas estamos conquistando resultados positivos nesses mercados.

2 – CBN Agro – Como funciona esse processo de investimento e diversificação na Sapé?

Eduardo Riedel – Essa é uma das questões mais desafiadoras no ambiente do agronegócio. Sempre apostamos na qualificação dos atores que participam do empreendimento. A profissionalização é o caminho mais seguro para obter bons resultados. Nesse sentido, preparamos os herdeiros e os introduzimos no ambiente dos negócios da empresa.

3 – CBN Agro – Da cana de açúcar, do gado de corte, do gado de leite, dos grãos e do frango, qual atividade o Eduardo Riedel mais gosta?

Eduardo Riedel – Eu gosto da interação entre eles. Cada atividade tem seu valor. Por exemplo: a pecuária está na minha origem, na tradição familiar; a agricultura traz uma exigência que eu chamo de just time (errou, mostrou); a produção de leite é diária e, ao mesmo tempo, uma forma de produção fantástica e um setor interessante.

4- CBN Agro – Além de biólogo e mestre em zootecnia, você tem formação como especialista pelo Instituto Francês Insead, escola que conquistou reconhecimento e prestígio internacional como a melhor MBA do mundo. Fale nos um pouco sobre essa experiência?

Eduardo Riedel – O Insead é uma escola francesa de negócios na região de Fontainebleau, que se consolidou após o período pós-guerra como um centro global. Foi pensando em aperfeiçoar e trazer mais conhecimento para meu currículo e fortalecer meu ambiente de negócios que em 2012 eu fiz especialização em Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais. A experiência foi enriquecedora, sobretudo, porque além de agregar conhecimento existe o intercâmbio com pessoas de todas as regiões do mundo.

5 – CBN Agro – É diferente gerir um Governo ao invés de uma propriedade rural?

Eduardo Riedel – São situações bem distintas, com interesses diferentes e grupos e corporações diferentes, mas os princípios da boa governança, comum na gestão dos negócios deve permanecer, como clareza de objetivos, definição de metas por setor e profissionais capacitados para a gestão.

6- CBN Agro – Você foi presidente do Sindicato Rural de Maracaju e da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). Até então, era uma atitude e posição em defesa da classe, como foi assumir a função de Secretário de Governo e Gestão Estratégica?

Eduardo Riedel – Recebi o convite do governador para participar de um projeto no qual acredito: ajudar no desenvolvimento do Estado. Fomos reeleitos e continuo trabalhando e acreditando nessa ideia. Nosso projeto é ousado e reformador. Até porque, quando estipulamos reformas, estamos falando em inovação e mudança de conceitos para ganhar eficiência e dar suporte à sociedade.

Texto e foto: Alexsandro Nogueira – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov)