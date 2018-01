Em entrevista coletiva, Rose dá detalhes de acordo para concluir Aquário do Pantanal

Por meio do documento, será feita contratação direta de duas empresas que irão finalizar o aquário - Foto: Chico Ribeiro

Em entrevista coletiva concedida à imprensa nesta manhã (18.1), a governadora em exercício Rose Modesto deu detalhes do termo de acordo firmado pelo Executivo Estadual com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS) para conclusão das obras do Aquário do Pantanal, em Campo Grande.

“É uma satisfação saber que vamos concluir mais uma obra inacabada. O que nos impediu foram as questões jurídicas”, detalhou a governadora em exercício. Ela lembrou que a conclusão da estrutura – iniciada em 2011 – estava nos planos do governo desde o início da gestão, dentro do Programa Obra Inacabada Zero. Das 217 obras iniciadas nas gestões anteriores e que não haviam sido concluídas, a atual administração já entregou para a população 211.

“Entendemos que toda obra inacabada traz prejuízo, mas como havia recomendação judicial para não darmos sequência, o governo buscou alternativas para finalizar o aquário com transparência”, destacou Rose Modesto. Por isso, foi firmado termo de acordo com MPE e TCE com detalhamento das planilhas de gasto para a conclusão da obra.

Por meio do documento, será feita contratação direta de duas empresas que irão finalizar o aquário. A retomada, os valores e andamento da obra serão acompanhados pelos órgãos fiscalizadores. “Agora vamos buscar uma empresa que consiga concluir a obra no prazo e tenha expertise no trabalho a ser realizado. O que nós queremos é operacionalizar o Aquário e entregar aberto à visitação”, resumiu a governadora em exercício.

Confira abaixo resumo do histórico jurídico da obra de construção do Aquário do Pantanal: