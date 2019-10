Em entrega do título de cidadão de MS, Longen destaca trabalho de Jaime Verruck em favor da indústria

"Acredito que essa homenagem é mais do que merecida e um momento de muita alegria o reconhecimento desse trabalho que ele desempenha”, afirmou Sérgio Longen - Foto: Divulgação/Assessoria

Ao participar sessão solene para entrega do título de cidadão sul-mato-grossense realizada na noite de ontem (01) pela Assembleia Legislativa, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, considerou a homenagem ao secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, um reconhecimento aos trabalhos realizados em favor do setor industrial e ao desenvolvimento do Estado.

“Para nós é um orgulho termos esse reconhecimento do Jaime Verruck, que é um homem que representa o setor produtivo no Governo do Estado e é uma personalidade que contribui muito para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Então acredito que essa homenagem é mais do que merecida e um momento de muita alegria o reconhecimento desse trabalho que ele desempenha”, afirmou Sérgio Longen, lembrando que antes de assumir o cargo no Governo Jaime Verruck foi diretor-regional do Senai e diretor-corporativo da Fiems.

Jaime Verruck comentou que veio do Rio Grande do Sul para Mato Grosso do Sul com apenas 10 anos de idade e que, depois de graduado na universidade, começou a trabalhar no Estado. “Até chego a responder que sou de Mato Grosso do Sul quando me perguntam, então receber esse título é um reconhecimento do meu trabalho e fico muito feliz por poder desenvolver um trabalho em prol desse Estado”, declarou.

Ele ainda reforçou que, em sua vida profissional, teve a oportunidade de acompanhar o processo de desenvolvimento da indústria do Estado. “No momento em que fui para a Fiems e assumi a Diretoria do Senai, digo que a minha vida profissional pode ser contada um pouco a partir da história do desenvolvimento da própria indústria no Estado. Estamos falando de 25 anos atrás, com uma indústria ainda incipiente, então acho que minha história se mistura um pouco com a história da indústria, buscando desenvolver todo o Estado e acho que isso é um grande privilégio”, completou.

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa, que foi o autor da indicação de Jaime Verruck para receber a homenagem, o título de cidadão sul-mato-grossense é uma comenda da Casa de Leis para pessoas que vêm de fora e prestam serviços para o Estado. “Cada deputado tem direito a fazer dois títulos por ano e é de praxe homenagearmos personalidades que contribuíram com o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Estou ainda mais feliz ainda por poder entregar esse título no ano em que comemoramos os 40 anos da primeira Constituinte de Mato Grosso do Sul”, salientou.

Ainda em seu discurso, Paulo Corrêa reafirmou a gratidão da sociedade aos 46 homenageados. “Os que aqui se tornam, por mérito, cidadãos sul-mato-grossenses, somam dignificantes trajetórias de dedicação profissional, de doação humana ou de arrojo empresarial, sempre em favor da grandeza econômica, da modernização social e da maioridade cultural do Estado que escolheram edificar suas vidas. Mato Grosso do Sul que um dia os acolheu, hoje rende o mais alto tributo, pela determinação com que cada um, ao plasmar esses sonhos e esperanças em realidade, ajuda a construir aqui uma sociedade preparada para os grandes desafios contemporâneos”, finalizou.