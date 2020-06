Em entrega de carteiras, Presidente destaca união da classe no enfrentamento às dificuldades pela pandemia de Covid-19

Em discurso, o Presidente Mansour Elias Karmouche destacou a importância da união da classe neste momento de pandemia - (Foto: Divulgação)

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), recebeu aos seus quadros seis novos advogados (as) e cinco estagiários (as), na manhã desta terça-feira (30). Em discurso, o Presidente Mansour Elias Karmouche destacou a importância da união da classe neste momento de enfrentamento às dificuldades causadas pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Participaram do ato o Vice-Presidente Designado Walfrido Azambuja, o Secretário-Geral Stheven Razuk, a Secretária-Geral Adjunta Eclair Nantes, o Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados José Armando Amado e a Vice-Presidente Herthe Brito.



Ao dar boas-vindas aos novos profissionais da advocacia, Mansour lembrou dos cuidados que a instituição tem tomado para evitar a disseminação da Covid-19, cumprindo o seu papel de defender e zelar pela vida.

No início do alerta à pandemia em Mato Grosso do Sul, seguindo recomendação da saúde, a instituição foi fechada para atividades presenciais e instituído atendimento home office. Cerca de 30 dias depois, os serviços retornaram na sede, mas seguindo a todas as medidas de segurança, como obrigatoriedade do uso de máscaras, álcool gel nas mãos e aferição de temperatura corporal.

Em respeito e para auxiliar àqueles advogados (as) que acabaram afetados pela crise financeira em decorrência do fechamento do judiciário e outros setores públicos, a instituição inaugurou no primeiro dia de retorno às atividades, espaço compartilhado, com ampla estrutura onde profissionais podem prestar os seus trabalhos e atender a clientes, sem nenhum custo. “Em nome da supremacia, do interesse público e visando a defesa da vida, nos adequamos à nova realidade, envidando todos os esforços para ajudar aos nossos colegas neste período difícil.Tenho certeza que com a união da nossa classe vamos superar esse problema”, destacou Mansour Karmouche, Presidente da OAB/MS.

O juramento dos valores que devem pautar a profissão foi lido por Luan Patrick Rodrigues da Silva. Também receberam a carteira da OAB/MS Acir Israel Caccia Júnior, André Luis Rodrigues de Lima, Camila Lescano Osório, Daniel Nunes Vieira, Dayane da Silva Gonçalves, Nilson Fruto, Nilo Henrique Freitas Cáceres, Oskana Tamyris Cançado de Oliveira, Sebastião Damásio Filho e Simone Melgar de Castro.