Em encontro com Paulo Guedes, Reinaldo Azambuja e governadores vão pedir ajuda financeira aos Estados

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja participa nesta terça-feira (26) da Reunião Extraordinária do Fórum dos Governadores, em Brasília, que vai tratar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a definição de medidas emergenciais de ajuda financeira aos Estados

Coordenado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, o evento deve reunir os 27 governantes brasileiros. A reunião de hoje é um desdobramento do encontro realizado no dia 20 de fevereiro de 2019, que também debateu medidas de socorro aos estados.

Demandas relacionadas à Lei Kandir, que isenta o pagamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) as exportações de produtos primários e semielaborados ou serviços; à reforma da previdência; e ao descontingenciamento de fundos da segurança pública devem entrar em pauta.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo