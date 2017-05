Em encontro com Merkel, Macron diz que é preciso nova estratégia para UE

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse que está aberta a fazer mudanças nos tratados da União Europeia (UE) para fortalecer o bloco e que pretende ter uma cooperação próxima com a França, em encontro com o novo presidente do país, Emmanuel Macron em Berlim, em seu primeiro dia no cargo.

Merkel afirmou que ela e Macron concordaram em desenvolver as relações bilaterais dos países e que está preparada para apoiar as mudanças nos tratados, "se fizerem sentido".

Macron reiterou que é preciso uma nova estratégia para a UE, com reformas para a zona do euro. Ele também disse que planeja pressionar por reformas econômicas na França nos próximos meses com o objetivo de diminuir a alta taxa de desemprego no país.

O novo presidente francês também disse que nunca pressionou por emissões conjuntas de títulos do euro e não é a favor de que os países do bloco tenham responsabilidade conjunta por dívidas antigas.

A Alemanha, maior economia da Europa, se opõe veementemente a ter responsabilidade direta por países do bloco com economias mais fracas e com altas dívidas.

Macron acrescentou, entretanto, que "o que eu sei é que temos investimentos a fazer na Europa, então temos de trabalhar em mecanismos de investimento para o futuro". Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.

