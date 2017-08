Em Eldorado, Governo constrói pontes de concreto sobre os córregos Cerrito e Ribeirão da Onça

Com um orçamento estimado em R$ 1,3 milhão, o Governo de Mato Grosso do Sul licita duas obras de ponte de concreto armado em Eldorado.

A primeira das travessias, com 14 metros de comprimento e seis de largura, tem custo previsto de R$ 571,2 mil – e será construída na Estrada Municipal EL51, acesso a Aldeia Cerrito. A segunda, tem preço estimado de R$ 827,5 mil, e será localizada na Estrada Municipal EL67.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, as obras totalizam o maior número de pontes de concreto já construídas em Mato Grosso do Sul.

O Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões na construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

