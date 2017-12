Em Dourados, Segurança Pública apresenta plano de policiamento de fim de ano

Os locais escolhidos foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pela PM, através do serviço de inteligência. O policiamento já teve início no dia 8 de dezembro e deve seguir até o dia 8 de janeiro. - Foto: MS GOV

As instituições ligadas à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), apresentaram na manhã desta quarta-feira (13.12), o policiamento especial de final de ano denominado Operação Boas Festas. A Ação ocorre em razão do aumento do fluxo de pessoas e veículos que circulam pela área comercial da cidade por conta do 13º salário e festividades natalinas. O plano de policiamento foi desenvolvido pela Sejusp e tem a participação das polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, em parceria com os empresários de Campo Grande e dos Conselhos Comunitários de Segurança. O evento aconteceu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED).

Durante a solenidade, o comandante do 3º Batalhão de Policia Militar, tenente-coronel Carlos Silva, apresentou o esquema estratégico desenvolvido para a operação, envolvendo todas as equipes policiais da cidade, que será reforçada por viaturas e efetivo, garantindo assim uma maior sensação de segurança à população. O reforço do policiamento neste período que compreende o Natal e o Ano Novo será feito com foco na redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem estar da população.

O Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com a Polícia Civil, também apresentou os planejamentos traçados pelas instituições. Conforme o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, os locais contemplados pela Operação Boas Festas abrangerá toda a cidade de Dourados, sendo que na área central será concentrado a maior parte do efetivo policial. Regiões comerciais descentralizadas como na região do Parque das Nações, Jardim Água Boa, Jardim Ouro Verde e Jardim Florida, também receberam uma atenção especial conforme as particularidades de suas regiões comerciais.

“A Polícia Militar contará com mais de 193 policiais militares em Dourados, sendo empenhadas todas as unidades subordinadas ao comando do 3º BPM, juntamente com efetivo administrativo, alunos sargentos e cabos que fazem seus cursos no polo de ensino de Dourados, além das adequações de escalas dos policiais do serviço operacional, explicou o comandante-geral.

Os locais escolhidos foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pela PM, através do serviço de inteligência. O policiamento já teve início no dia 8 de dezembro e deve seguir até o dia 8 de janeiro.

Presente no evento, o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, frisou que as rondas serão intensificadas e terá ainda o monitoramento motorizado durante o período das festividades, “e por conta do 13º, garantir a segurança para os lojistas e para população, aumentando a sensação de segurança para que as pessoas não tenham medo de sair às ruas e possam curtir com alegria essa época do ano com a família”, finalizou.

Estiveram presentes na solenidade o delegado Regional da Polícia Civil, Lupércio Degerone; o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, o tenente-coronel Flávio Pereira Guimarães; o subdiretor do DOF, tenente-coronel Gilberto Lino de Souza; o comandante do 14º BPMRV, tenente coronel Luiz Carlos Rodrigues Carneiro; o comandante da Guarda Municipal de Dourados, inspetor Silvio Reginaldo Peres da Costa; entre outras autoridades civis, militares e empresários.