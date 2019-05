Em Dourados, Sanesul utiliza tecnologia avançada e monitora abastecimento de água em tempo real

Campo Grande (MS) – A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está utilizando tecnologia avançada para monitorar em tempo real o sistema de abastecimento de água de Dourados. No final do ano passado, a estatal inaugurou o Núcleo de Operações e Controle, o que garantiu agilidade no atendimento à população e economia, já que todo o acompanhamento é feito à distância, sem necessidade de deslocamentos.

Esse núcleo está instalado na sede da Sanesul, em Campo Grande, e por meio de telemetria (sistema online de monitoramento) acompanha em tempo real todo o abastecimento de água na cidade, localizada a 230 quilômetros da Capital.

Em painéis eletrônicos, é possível visualizar em tempo real detalhes do abastecimento de água em Dourados, tais como os índices de produção dos poços, bem como a quantidade de água disponível em cada reservatório da Sanesul.

“Com essas informações, uma equipe de técnicos verifica simultaneamente a distribuição de água e, caso ocorra alguma falha, consegue identificar de forma rápida o problema e iniciar os reparos necessários em conjunto com as unidades locais”, explica o diretor comercial e de operações da Sanesul, Onofre Assis de Souza.

Além de Dourados, a Sanesul também utiliza essa tecnologia para monitorar o abastecimento de água nos municípios de Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas, Maracaju e do distrito de Vista Alegre.

Investimento em saneamento básico

De acordo com o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, o município de Dourados recebe investimentos em obras de saneamento no valor de R$ 234 milhões, isso considerando obras concluídas, em execução e a executar. Desse valor, R$ 158 milhões são recursos próprios da empresa.

Para Walter, essas obras também têm impacto na saúde pública. “Índice do Ministério da Saúde aponta que para cada um real gasto com saneamento básico, você deixa de gastar quatro em tratamento de saúde. Já universalizamos o fornecimento de água e agora estamos trabalhando para, nos próximos anos, universalizar também o esgotamento sanitário”, disse.

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul)