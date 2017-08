Em Dourados, Reinaldo Azambuja destaca que parcerias garantem melhor atendimento à população

Dourados (MS) – Ao visitar, entregar e lançar obras nas áreas de segurança pública, saneamento, rodovias e na área urbana nesta segunda-feira (7.8) em Dourados, o governador Reinaldo Azambuja reafirmou a importância das parcerias entre Governo do Estado, Prefeitura e parlamentares, para viabilizar projetos que refletem na melhoria da qualidade de vida da população. Só no principal município da região Sul do Estado, os investimentos superam a R$ 62 milhões. Recursos oriundos das emendas parlamentares e da contrapartida do Estado e Município. Só para a obra da nova sede da Delegacia de Atendimento à Mulher (Dam), o deputado Geraldo Resende viabilizou R$ 809.100,11. A contrapartida do Estado foi de R$ 146.508,78.

“É uma alegria muito grande poder visitar os mais de 18 bairros que nós estamos pavimentando com recursos próprios do Estado e de emendas parlamentares do deputado federal Geraldo Resende”, afirmou Reinaldo Azambuja.

“É um conjunto de obras que está construindo uma cidade cada vez melhor, com a participação do governador Reinaldo Azambuja e com a bancada federal, inclusive com o meu mandato”, destacou Geraldo Resende.

O governador mencionou as obras no acesso ao Distrito Industrial e das ordens de serviço para recuperação da MS 156, MS 379 e MS 470, no entorno de Dourados. A MS 156 liga Amambai a Caarapó e interliga áreas rurais da Grande Dourados, passando por Itaporã. “As rodovias não vão passar apenas pelo recapeamento, mas por uma reconstrução, dando condições de tráfego e segurança às pessoas que utilizam todo o sistema viário, na área rural e perímetro urbano”, afirmou.

E vem mais investimentos por aí. Reinaldo Azambuja adiantou que em breve serão lançadas novas obras. “Vamos reordenar o quadrilátero central da cidade, que compõem diversas ruas e avenidas, em parceria com a prefeitura de Dourados. É a dinâmica de parceria que estamos implementando com os 79 municípios. Fizemos o convênio para o tapa buracos, a primeira parcela já foi disponibilizada, além de compromissos pagos na área da saúde”, lembrou.

Além de entregar os prédios da Dam e do Núcleo Regional do IML de Dourados, o governador visitou a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais e a rotatória de acesso ao Distrito Industrial, na MS 156, onde estão sendo investidos R$ 9.416.343,03. Também esteve acompanhando o andamento de diversos projetos que estão sendo executados pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), que totalizam R$ 33.665.095,75 em investimentos.

O governador também esteve acompanhando o andamento das obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais em bairros de Dourados. Ao passar pelo bairro Maipú e Porto Belo, ele percebeu no rosto dos moradores o resultado dos investimentos. “Estou muito contente por causa do asfalto novo, a nossa vida já melhorou, e vai melhorar mais”, afirmou a dona de casa Magnólia da Silva Alencar, de 52 anos. Segundo ela, há 24 anos os moradores do local esperavam por esse benefício.

“Aqui tá todo mundo feliz, porque ninguém acreditava. Tem aquele velho ditado, é ver para crer né, e agora o povo está vendo que está sendo realizado mesmo. É um projeto que todo mundo queria”, diz emocionada a dona de casa Neusa Greff Pavão, de 44 anos, que, assim como Magnólia, mora do Jardim Maipú. “Nos livramos no barro no período da chuva e da poeira no verão, como nessa época da seca, como a que estamos passando agora”, destaca a comerciante Sandra Marques, de 50 anos, moradora do Jardim Porto Belo.

Para a área urbana, Reinaldo Azambuja assinou ordens de serviço para a revitalização da Praça Antonio Alves Duarte (investimento de R$ 470.944,75); construção do Campo do Zé Tabela, orçada em R$ 366.639,07 e pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Jardim Universitário e Distrito de Vila Vargas. Nas visitas e inaugurações, o governador Reinaldo Azambuja esteve acompanhado da prefeita de Dourado, Délia Razuk, do deputado federal Geraldo Resende, deputado estadual Zé Teixeira, secretários de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa e vereadores.

Edmir Conceição, Paulo Yafusso e Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários