Autorizado início da revitalização das avenidas centrais de Dourados

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado investe mais de R$ 40 milhões em obras de infraestrutura urbana em Dourados, nos bairros e no centro. Nesta sexta-feira (24.11), o governador Reinaldo Azambuja esteve na cidade para entregar empreendimentos e autorizar o início da revitalização das avenidas centrais da cidade.

“Hoje autorizamos o início das obras de recapeamento das avenidas Marcelino Pires, Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves, que são acessos importantes a Dourados. Vamos fazer toda a revitalização do pavimento para entregarmos vias com mais qualidade à população”, anunciou Reinaldo Azambuja.

Os serviços de restauração das avenidas recebem investimento total de R$ 26,3 milhões, sendo que R$ 15,7 milhões são aplicados na Marcelino Pires, R$ 7,3 milhões na Weimar Torres e R$ 3,3 milhões na Joaquim Teixeira Alves. Para a prefeita Délia Razuk, as ações vão dar mais qualidade de tráfego à cidade. “Muito obrigada governador pela sensibilidade”, discursou.

Para os bairros, o governador entregou obras que chegam a R$ 11,8 milhões. Os serviços de de pavimentação e drenagem de águas pluviais foram realizados em diversas regiões, totalizando 147.192 metros quadrados de intervenções. Foram contempladas as seguintes localidades: Vila São Braz (parte), Parque das Nações II, Altos do Indaiá (parte), Residencial Oliveira I e II, Vila Martins (parte), Vila Vieira, Industrial e Santa Catarina.

MS-156

Entre as ações entregues ainda estava a de pavimentação asfáltica na MS-156, construção da interseção de acesso à pista de testes do Detran, em área total de 19.944,23 metros quadrados. No local foram aplicados R$ 2,2 milhões.

Também estiveram presentes no ato solene de entregas e lançamentos de investimentos os deputados estaduais Zé Teixeira, Renato Câmara e Mara Caseiro; os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Marcelo Miglioli (Infraestrutura), José Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar); e a presidente da Câmara Municipal de Dourados, Daniela Weiler; e a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), Elizabeth Salomão.

Bruno Chaves e Beatricce Bruno, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro