Em Dourados, Governador entrega obras de pavimentação, drenagem e melhorias no Núcleo Industrial

Nesta sexta-feira o governador Reinaldo Azambuja inaugura em Dourados, obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e iluminação no Núcleo Industrial e do acesso ao Polo Industrial de Dourados.

Obras que de acordo com o Governador atendem demanda dos empresários e beneficia as indústrias e trabalhadores da região.

A obra, orçada em R$ 11 milhões, foi garantida com recursos do FAI – Fundo de Apoio à Industrialização, administrado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e executada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Governador destacou ainda a autorização de licitação para obra de construção do Hospital Regional da Grande Dourados, onde serão investidos mais de R$ 34 milhões na primeira fase.

No município o governador ainda assinou ordem de serviço para obra de restauração funcional da Avenida Marcelino Pires, Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves, investimento de R$ 26,3 milhões; entregou a pavimentação e drenagem de águas pluviais em diversos bairros; entregou a pavimentação asfáltica na MS-156, construção do acesso à pista de teste do Detran; entregou equipamentos de Proteção Individuais – EPIs para o Corpo de Bombeiros de Ponta Porã, Caarapó, Amambai, Dourados, Fátima do Sul e Maracaju e 18 viaturas para Polícia Militar e DOF.

