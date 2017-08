Em Dourados, governador destaca importância das parcerias para garantir entregas à população

Em agenda na cidade de Dourados, o governador Reinaldo Azambuja lançou e realizou a entrega de obras nas áreas da segurança pública, saneamento e infraestrutura. Graças as parcerias firmadas com a prefeitura, além de recursos alocados por meio de emendas parlamentares o município já conta com investimentos de mais de 62 milhões de reais.

Na oportunidade, Reinaldo Azambuja mencionou as obras no acesso ao Distrito Industrial, além das ordens de serviço para recuperação das rodovias MS-156, MS-379 e MS-470, no entorno de Dourados.

Para a área urbana, o governador assinou ordens de serviço para a revitalização da Praça Antônio Alves Duarte, com investimento de mais de 470 mil reais; construção do Campo do Zé Tabela, orçado em 366 mil reais e pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Jardim Universitário e Distrito de Vila Vargas.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

