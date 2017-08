Em Dourados diretoria da Sanesul realiza reunião para agilizar obras que ampliarão o abastecimento de água

A Diretoria da Sanesul se reuniu esta semana para fazer uma avaliação das obras do sistema de abastecimento de água de Dourados para traçar um plano de ação a fim de acelerar estas obras na cidade. Participaram da reunião o diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha, os diretores de Administração e Finanças, André Soukef, de Engenharia e Meio Ambiente, José Carlos Queiroz, Comercial e Operações, Onofre Assis de Souza, e o assessor Edgar Bento.

O objetivo principal é antecipar a entrega das obras de um novo poço (DOU-37), que tem profundidade 652 metros e capacidade de produção de 321 mil litros de água por hora, e dos dois novos módulos da estação de tratamento de água da cidade, que vão ampliar a produção da água captada no Rio Dourados em 500 mil litros por hora. O investimento, feito com recursos próprios da Sanesul, é de R$ 2,7 milhões na perfuração do poço (a ativação está sendo licitada) e R$ 1,9 milhão na instalação dos dois módulos, respectivamente.

Com esse incremento de 821 mil litros de água por hora, Dourados estará bem abastecida para a chegada do verão, época em que aumenta significativamente o consumo de água pela população.

Além disso, a Diretoria realizou a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo reposição asfáltica. A intenção é dar agilidade aos serviços de conserto e substituição de redes, novas ligações de água e esgoto, entre outros.

Sanesul está investindo R$ 93 milhões em obras para ampliar abastecimento

O poço DOU-36, que também tem capacidade de produção de 290 mil litros de água por hora e profundidade 650 metros, já está em operação.

O investimento foi de R$ 3,1 milhões, para perfuração e ativação, recurso próprio da Sanesul.

Também estão em execução a construção de um reservatório enterrado com capacidade de reservação de quatro milhões de litros, uma estação elevatória de água tratada, execução de 41.329 metros rede de distribuição de água, além da implantação de distritos de medição e controle. O investimento, também oriundo de recursos próprios da Sanesul, é de R$ 28.603.589,82.

Ao todo, estão sendo investidos nestas obras de ampliação do sistema de abastecimento de água R$ 93 milhões, recursos próprios da Sanesul.

Veja Também

Comentários