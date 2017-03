Em Dourados, Defron e DOF incineram cerca de 16 toneladas de drogas

Campo Grande (MS) – Nesta terça-feira (7), a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), juntamente com a direção do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e Delegacias de Polícia Civil de Dourados e Rio Brilhante, realizaram a incineração de aproximadamente 16 toneladas de drogas apreendidas por diversos órgãos de segurança da fronteira.

A droga incinerada no frigorífico JBS, em Dourados, chegou a 15,2 toneladas de maconha e aproximadamente 600 quilos de cocaína, sendo a maior parte das apreensões realizadas pelo DOF e DEFRON, que totalizaram aproximadamente 13 mil quilos. A última incineração ocorreu em outubro do ano passado, na Usina São Fernando e no JBS, sendo destruídas mais de 30 toneladas de entorpecentes.

“O trabalho dos órgãos de segurança da fronteira tem sido eficiente no combate ao narcotráfico, uma vez que existe um tramite burocrático e legal a ser seguido para incineração de toda a droga apreendida, tendo a DEFRON se empenhado ao máximo para manter um cronograma de queima que atenda a demanda de uso de seus depósitos”, concluiu o delegado titular da DEFRON, João Alves de Queiroz.

