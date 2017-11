Em Dourados, custodiadas do regime semiaberto são capacitadas no cultivo de hortaliças

Dourados (MS) – Para aperfeiçoar a prática da horticultura, reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino de Regimes Semiaberto e Aberto de Dourados (EPFRSAAA-D) participaram, este mês, do curso de cultivo de hortaliças folhosas. A qualificação foi realizada por meio da parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o Sindicato Rural de Dourados e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Durante o curso, as internas aprenderam a preparar o solo para plantação, adubação, poda, irrigação, colheita, cuidado com pragas e doenças, além de técnicas de comercialização. Ao todo, 15 alunas participaram da capacitação, que teve carga horária de 24 horas.

Segundo a diretora da unidade prisional, Luzia Aparecida Ferreira, todo o conhecimento adquirido será colocado em prática na horta instalada no próprio presídio. “Além de ocupá-las produtivamente, a qualificação contribui para ampliar o conhecimento sobre a agricultura familiar e possibilita uma forma de renda extra”, afirma.

No local, estão plantados hortaliças e legumes diversos como couve, alface, coentro, cebolinha, salsinha, rúcula, cenoura e beterraba, além de plantas medicinais. A horta foi instalada em um terreno de 1,5 mil m², que fica ao fundo da unidade prisional e foi cedido a título de comodato por prazo indeterminado.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, todo aprendizado oferecido em cursos profissionalizantes é uma ferramenta para estimular os custodiados a não voltarem a cometer crimes. “E essa capacitação em horticultura foi promovida com o intuito de ocupar produtivamente as mulheres em situação de prisão, além de ser uma opção de reinserção no mercado de trabalho”, ressalta.

Texto e fotos: Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)