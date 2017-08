Em Dourados Coronel David reforça compromisso com população e policiais militares

O deputado estadual Coronel David (PSC) visitou no dia (9), o 3° Batalhão da Polícia Militar da cidade de Dourados, município localizado a 224 quilômetros da Capital, Campo Grande.

Na oportunidade, foram apresentadas a plataforma de trabalho que o parlamentar vem desenvolvendo na Assembleia Legislativa, sempre atento a questões voltadas ao interesse dos militares.



“Fiz questão de vir até Dourados para fazer uma prestação de contas do meu mandato aos policiais militares do 3° Batalhão da Polícia Militar e dei conhecimento à discussão salarial junto ao Governo. Também falamos sobre a minha atividade parlamentar, sobre projetos importantes de minha autoria que foram apresentados na Casa de Leis, principalmente sobre o projeto que está nas mãos do Executivo, que permitirá aos policiais militares que respondem processo, a chance de realizarem cursos para aperfeiçoarem conhecimento em suas carreiras e serem promovidos", disse o parlamentar.



O representante do legislativo estadual aproveitou a oportunidade para visitar várias cidades da Grande Dourados, afim de conversar com a população sobre as principais demandas dos municípios. "Foram visitas muito produtivas em Fátima do Sul, Vicentina, Jateí, Deodápolis, Glória de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Vicentina e o distrito de Pana, onde conversei com a população, agradeci o apoio e a confiança no meu trabalho e falei com policiais militares para entender melhor a realidade na segurança pública desses municípios e como está a estrutura das corporações. É isso que um político deve fazer , se preocupar em ouvir e entender a realidade e buscar investimentos que atendam a população com mais qualidade e eficiência”, disse Coronel David.



Mandato atuante pela segurança pública

Há um ano representando a segurança pública na Assembleia Legislativa, Coronel David representou os interesses dos militares em diversas conquistas na negociação salarial junto ao Governo do Estado, como o abono nominal, irredutibilidade nos vencimentos dos militares, escalonamento, aplicação do quinquênio, revisão geral anual de reajustes de tabela e criação do nível VII da tabela salarial dos militares. Também batalhou pelo reajuste de 20% para 30% na designação de praças e oficiais para serviço ativo, calendário oficial de cursos, bacharelado em direito para ingresso no QOPM e QOBM, realização de cursos de formação de sargentos com 300 vagas e concurso para médicos, policiais militares e bombeiros.



Foram mais de 2 milhões em emendas parlamentares, sendo 500 mil destinadas a equipamentos e viaturas para melhoras as condições de enfrentamento a violência e a criminalidade no Estado e realizou uma audiência pública sobre segurança na fronteira e criou a Frente Parlamentar de Segurança na Fronteira.

