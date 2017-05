Em Dourados, 4ª Etapa do Programa MS Mais Seguro destina 32 viaturas para oito municípios

Em todas as etapas o programa estadual soma mais de R$ 114 milhões em investimentos.

Campo Grande (MS) – A Segurança Pública segue como uma das prioridades do Governo de Mato Grosso do Sul. Na manhã desta sábado (20.5), o governador Reinaldo Azambuja, esteve em Dourados onde entregou 32 viaturas para oito municípios. A ação faz parte da 4ª Etapa do Programa MS Mais Seguro, que envolve a aquisição de 282 viaturas. Ao todo, os investimentos somam R$ 114 milhões, que estão sendo aplicados ainda na compra de armamentos, equipamentos, radiocomunicação e reformas do projeto Mãos que Constroem.

Durante o evento, realizado durante a 53ª Expoagro, no Salão de Eventos do Sindicato Rural, Reinaldo Azambuja destacou os investimentos que vem sendo entregues em todo Estado para dar mais segurança à população. O governador destacou ainda que Mato Grosso do Sul foi identificado pelo Ministério da Justiça, por meio do levantamento denominado Mapa da Violência, como o terceiro estado mais seguro do Brasil.

“Nós temos um grande investimento em Segurança Pública. Estamos entregando 32 viaturas neste sábado, mas o MS Mais Seguro como um todo vai 700 viaturas para os 79 municípios. Trocamos todos os coletes que estavam vencidos quando assumimos a gestão, melhoramos as estruturas, compramos armamento, munição, oferecemos cursos de capacitação; acionamos o Governo Federal para auxiliar a segurança da fronteira tanto com Paraguai quanto com a Bolívia porque hoje quem está presente nas fronteiras é o DOF [Departamento de Operações de Fronteira] e a Polícia Militar ou a Civil. Estamos discutindo isso no Ministro da Justiça e não vamos desistir. Temos um rol de investimentos nos 79 municípios e as melhorias vão seguir sendo feitas”, afirmou.

Além das viaturas, Reinaldo reforçou a presença do Governo do Estado em Dourados. “Vamos fazer toda a revitalização do quadrilátero central; estamos ampliando as obras para continuar gerando empregos; no núcleo industrial temos um investimento de R$ 10 milhões; R$ 8 milhões em pavimentação urbana, sendo R$ 4 milhões de emenda do deputado federal Geraldo Resende e R$ 4 milhões de contrapartida do Governo do Estado para asfaltar diversos bairros; revitalização de praças; entregamos duas escolas, uma no residencial Roma e outra no distrito de Indápolis; e vamos entregar daqui uns dias o nosso núcleo de formação profissional para os estudantes; e lançar o edital do Hospital Regional da Grande Dourados. Isso mostra que o Governo está presente em Dourados e ficamos muito contentes por ter essa parceria com a prefeitura e os nossos parlamentares”, declarou.

De acordo com o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, das viaturas, 14 vão compor a frota da Polícia Militar nos municípios da região, sendo cinco para o Corpo de Bombeiros de Dourados (1 Unidade de Resgate, 1 ABT – Auto Bomba Tanque- e 1 ABR – Auto Bomba Rápido), Caarapó (1 ABT) e Fátima do Sul (1 ABT – veículo de incêndio); e outras 13 serão repassadas à Polícia Civil (10 para Dourados e uma para Caarapó, Fátima do Sul e Rio Brilhante). No total, a entrega representa R$ 5.091.861,00 de investimentos na segurança pública.

“Hoje todas as forças estão sendo feitas para que nenhum município fique sem receber uma viatura para atender a estrutura da Segurança Pública. É muito importante que possamos oferecer aos nossos policiais e bombeiros uma melhor estrutura, armas, coletes, equipamentos, novas instalações. E as viaturas vem complementar o trabalho ostensivo das nossas forças. É um ganho enorme para nossa corporação e um ganho maior ainda para todos os moradores do nosso Estado”, ressaltou.

A prefeita de Dourados, Délia Razuk, agradeceu a parceria do Governo do Estado e o apoio constante que vem recebendo em sua gestão. “Nós só temos a agradecer. Quando o cidadão vê uma viatura ou um policial no exercício do seu dever, ele se sente seguro. Essa entrega de viaturas é muito importante para todos nós prefeitos que viemos aqui hoje. Quero agradecer ao governador por todo apoio que a gestão dele vem concedendo ao nosso município”, comemorou.

Também estiveram presentes no evento o Secretário de Estado de Fazenda, Marcio Monteiro; o deputado federal Geraldo Resende; os deputados estaduais Felipe Orro, Zé Teixeira, Renato Câmara, Paulo Corrêa, Coronel Davi; os prefeitos dos municípios contemplados; o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália; além de diversas autoridades e lideranças locais. Confira outras fotos.

