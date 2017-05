Em Dourados 400 jovens vão debater o conflito de gerações no agronegócio

Toda geração se acha melhor que a anterior e mais esperta que a posterior. Sob esta afirmativa o apresentador de um dos podcasts mais conceituados do país, Luciano Pires, que só em 2016 somou 7,8 milhões de downloads, questionará cerca de 400 jovens da Região da Grande Dourados, sobre o conflito de gerações no agronegócio, liderança e Geração T, que segundo ele é a geração que sabe de tudo que acontece, mas não tem a menor ideia do por quê as coisas acontecem. A palestra acontecerá na Expoagro, na 1ª edição do Encontro de Jovens da Agropecuária, na terça-feira (16), a parir das 18h.

Pires, conhecido como personal trainer em "fitness intelectual", explora dicas para evolução pessoal e profissional às mais diferentes classes, quer estimular e questionar os jovens do meio agro. Entre as incertezas que apresentará é o desempenho dos jovens no empreendedorismo, liderança, na política e na propriedade rural.

"O mercado hoje é outro, as relações são outras, todo mundo tem muita pressa, as coisas estão muito superficiais e é complicado avaliar desempenho dos jovens. A presença deles é inevitável, mais que isso, é necessária, e aqueles que tiverem a preocupação de ampliar seu repertório e refinar seu processo de julgamento e tomada de decisão, vencerão", esclarece o palestrante.

Para aqueles que pretendem assumir a propriedade rural de sua família, Luciano Pires recomenda estudos e inovação, sem que se perca a essência. "O meu conselho aos jovens em sucessão é: valorize os valores que seus pais lhes passam. Por mais modernas que sejam as ideias que você está recebendo pelas redes sociais, por mais tentadores que sejam os novos processos de gestão, as inovações e os discursos dos gurus, é nos bons valores das gerações anteriores que você precisa se apoiar", destaca.

Segundo ele há características indispensáveis para uma sucessão ser considerada positiva. "Coisas como honra, respeito, senso de comunidade e de compartilhamento sempre serão fundamentais. E é justamente a falta desses atributos que explica o momento que vivemos hoje no Brasil. Temos dinheiro, temos gente inteligente, temos um país fabuloso, especialmente no campo. O que nos impede de crescer são as questões morais que deixamos para trás. Não as deixe".

Para o presidente do Movimento Nacional de Produtores (MNP), Rafael Gratão, é essencial que os jovens ligados ao agronegócio sejam conduzidos por esses princípios. "O que o Luciano Pires afirma se aplica a todos os setores econômicos e sociais. Não seria diferente no agronegócio, onde precisamos de lideranças que valorizem as origens e tenham pé no chão, sem deixar as inovações de lado, mas de mãos dadas com a ética", detalha o representante dos produtores rurais.

As vagas do 1º encontro de Jovens da Agropecuária são limitadas a 400 pessoas e as inscrições podem ser efetivas no site: http://senarms.org.br/encontro-jovens/. O local é o auditório principal do Sindicato Rural de Dourados, a partir das 18h30. O cronograma conta com duas palestras: Força Jovem: o novo protagonismo no agronegócio, ministrada pelo Superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar - Semagro, Renato Roscoe, às 19h40. Logo depois será a vez do palestrante Luciano Pires, escritor, cartunista, comunicador e diretor e apresentador do programa Café Brasil. O evento é organizado pelo Sistema Famasul, por meio do Famasul Jovem, Senar/MS e Movimento Nacional de Produtores (MNP).

