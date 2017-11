Em discurso, Powell, do Fed, não comenta sobre possível nomeação para BC

O diretor do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), Jerome Powell, não trouxe pistas sobre uma possível nomeação sua para o comando da instituição, e também não comentou sobre política monetária em discurso nesta quinta-feira. Sua fala esteve focada sobre a taxa Libor, durante uma mesa redonda em Nova York.

Powell é um dos nomes mais cotados para suceder Janet Yellen no comando do Fed. De acordo com informações do Wall Street Journal, a Casa Branca notificou ontem Powell de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende nomeá-lo como o próximo presidente da instituição.

O mandato de Yellen no Fed termina em fevereiro de 2018. Segundo a Casa Branca, Trump deve realizar o anúncio sobre o comando do Fed às 17h (de Brasília).