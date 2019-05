Em discurso a novos advogados, Mansour Karmouche ressalta importância da defesa das leis

As leis são feitas para a defesa e proteção de toda a sociedade, disse Mansour - Arquivo

Desde sua criação, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) teve um papel decisivo na luta pela garantia dos direitos do cidadão. O papel na defesa intransigente das leis e na proteção da sociedade foi tema do discurso do Presidente da Seccional Mato Grosso do Sul, Mansour Elias Karmouche durante entrega de carteira a 32 novos advogados e um estagiário.

Mansour recepcionou os novos inscritos nos quadros da instituição em solenidade realizada nesta quinta-feira (09) no auditório da OAB/MS. Participaram da mesa o Vice-Presidente da OAB/MS Gervásio Alves de Oliveira Júnior; o Secretário-Geral Stheven Razuk; o Conselheiro Federal Luís Cláudio Alves (Bito) Pereira, Vice-Presidente da Escola Nacional da Advocacia (ENA); o Conselheiro Federal e Vice-Presidente da Comissão Nacional da Advocacia Jovem, Vinícius Monteiro Paiva; o Presidente da Subseção Três Lagoas, Gustavo Gottardi (Padrinho da Turma); a Secretária-Geral Adjunta da Caixa de Assistência (CAAMS), Janaina Pouso; as Conselheiras Estaduais Camila Bastos, Cláudia Paniago e Eliane Potrich; e a Presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB/MS, Janine Delgado.

Janine saudou os novos advogados convidando a participarem da OAB/MS. “A OAB não é uma anuidade. A OAB é a Casa de vocês. Estamos aqui para apoiá-los. Temos várias Comissões, reuniões, eventos, assistência, diversos benefícios para ajudá-los no início da carreira. A OAB luta incansavelmente pela advocacia sul-mato-grossense. A Jovem Advocacia hoje é mais da metade dos quadros da advocacia brasileira. A nossa Comissão está aqui para o crescimento e fortalecimento da jovem advocacia”, frisou, finalizando com a reflexão: “o sol brilha para todos e a OAB está aqui para ajudá-los”. Janine aproveitou o ensejo para convidar os advogados ao evento “Inovações Doutrinárias e Jurisprudenciais aplicadas ao Direito do Consumidor”, promovido em parceria inédita com a Escola Judicial (EJUD-MS).

A Secretária-Geral Adjunta da CAAMS, Janaina Pouso parabenizou os novos colegas pela aprovação no Exame de Ordem e apresentou os benefícios da Caixa de Assistência. “A nossa Caixa é um braço assistencial da OAB que está de portas abertas para auxiliá-los. Temos dentista, farmácia, auxílio-maternidade, Caixa Amiga, entre outros benefícios. Nos últimos dois dias fizemos a Campanha de Vacinação contra H1N1 e no total 1569 advogados foram beneficiados de forma gratuita. Então, sejam bem-vindos, a OAB, a Caixa e ESA estão sempre à disposição”.

O Conselheiro Federal, Luís Cláudio Alves (Bito) Pereira, Vice-Presidente da Escola Nacional da Advocacia (ENA), começou seu discurso parafraseando Rui Barbosa. “Talvez o maior jurista deste país, ele escreveu a sua esposa, Maria Augusta, uma frase que sintetiza o sentimento que nós devemos ter pela advocacia: Desde que a conheci, você se tornou o principio e o fim da minha existência”. Ele continuou: “Quando a gente conhece o exercício da advocacia, ela se torna o fim e o principio da nossa existência. Mas, para desenvolver a advocacia ou os desafios que a profissão exige é necessário aperfeiçoamento. A Escola Nacional da Advocacia está na vanguarda das escolas de todo o Brasil. Diariamente, temos cursos gratuitos a toda advocacia. A Escola da Advocacia está de braços abertos para ajudá-los a ter um aprimoramento técnico no exercício da advocacia”.

Padrinho da turma, o Presidente da Subseção Três Lagoas, Gustavo Gottardi fez um discurso citando a importância da dedicação e diálogo na profissão. “Nós, advogados, somos os verdadeiros representantes da sociedade. Somos a voz constitucional do povo. Nesse momento de guerra e discussão é necessário que levamos o diálogo para a sociedade, demonstrando que acima do que todos pensam, existe o direito. O direito é o anteparo a moral. Isso é democracia. Então, sigam com muito esforço, dedicação e sejam ousados que forças poderosas os auxiliarão”.

Andressa de Souza Queiroz leu o juramento e novo Advogado Andre Ricardo da Silva fez o discurso em nome da turma. “Hoje é uma data muito especial, dia que ficará marcado em nossas vidas. De agora em diante podemos dizer que somos advogados e prestar relevantes serviços à sociedade. Vivemos um momento de grande turbulência em nosso país, em diversas áreas, e não podemos nos curvar, temos que unidos defender a Constituição e ter coragem para fazer a diferença em nossa sociedade”, concluiu citando “Fernando Pessoa: ´Sê todo em cada coisa. Põe quanto és No mínimo que fazes´. Por tanto, nobres colegas, sejamos por completo em cada coisa, que façamos o melhor, com respeito, ética e honestidade”.

Discurso do Presidente



Mansour fez um discurso pontuando a importância da OAB e dos advogados na defesa da sociedade e, consequentemente, a necessidade da obrigatoriedade do Exame de Ordem. “O Brasil vive um momento ímpar, de renovação, renovação de ideias, ideais e posturas. Vocês terão papel fundamental para se fazer cumprir as leis desse país. As leis são feitas para a defesa e proteção de toda a sociedade. A partir de hoje, vocês não só farão a defesa individual de quem os procuram, mas a defesa da sociedade como um todo”.

“Vocês, como advogados, assumem essa postura, de proteção da sociedade e de defesa intransigente das nossas leis. Normas que nós escolhemos para que fosse erguido o Estado Democrático de Direito, a Democracia. Por isso, a OAB discute aqui todos os assuntos que interessam a sociedade, é mediadora de debates da sociedade”, comentando sobre os eventos realizados nesta semana, Audiência Pública sobre assoreamentos de rios de Bonito e Reforma da Previdência.

O Presidente da OAB/MS ressaltou a necessidade do Exame de Ordem. “Somos indispensáveis à administração da justiça e ao interesse de nossos clientes. Vocês passaram por um filtro importantíssimo que foi o Exame de Ordem, realizado há mais de 3 mil anos. No passado, na Grécia Antiga, os interessados em exercer a profissão da advocacia eram submetidos a uma prova em praça pública, para assim dizer que tinham capacidade de fazer a defesa de alguém. São mais de 1570 cursos de Direito criados no país, soma esta igual ao resto do mundo inteiro, um verdadeiro estelionato educacional. Muitos cursos não têm a mínima condição de existência. Não vamos aceitar em nossos quadros quem não passar pelo Exame de Ordem, critério da Lei 8906. Vocês são nossos verdadeiros heróis e heroínas, capacitados para fazer a defesa de seus constituintes e da sociedade brasileira. Cada um aqui vai poder construir a sua história e as portas estão abertas para todos vocês. Sejam bem-vindos”.

Ao fim da solenidade, o Presidente da OAB/MS fez o sorteio de três vouchers de certificado digital aos novos advogados.