Em dia de prova da educação, o tempo pode ter pancadas de chuva durante a tarde

Campo Grande (MS) – Para muitos o domingo (19.01) será de descanso, com almoço em família e passeio. Para outros, o domingo também é dia de trabalho. Mas para 24.393 profissionais da educação, o dia será de concentração, para as provas do processo seletivo para professores temporários da Rede Estadual de Ensino (REE) que acontecem em Campo Grande e Dourados a partir das 15 horas. O tempo segue instável em Mato Grosso do Sul, e pancadas de chuva podem ocorrer durante a tarde, portanto, o guarda chuvas pode ser um aliado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o tempo ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas e trovoadas isoladas durante a tarde. As chuvas estimadas para este dia, por vezes, poderão ser de forte intensidade, exigindo atenção para possíveis eventos adversos. A região sudeste do Estado terá céu parcialmente nublado. A temperatura máxima prevista para o Estado é de 35°C.

Na Capital a manhã terá sol com aumento de nuvens. Mas para o período da tarde e noite, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas devem variar entre 21°C e 31°C, com tendência a ligeiro declínio. Em Dourados, haverá sol com aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva podem ocorrer no período da tarde e à noite. As temperaturas podem variar entre 21°C e 31°C, com tendência a estável.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) como ficará o tempo em outras regiões do Estado

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Divulgação