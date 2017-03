Em dia de paralisação do transporte público, aplicativos oferecem descontos

Aplicativos de transporte individual estão oferecendo uma série de descontos no serviço durante esta quarta-feira, 15, em São Paulo em razão da paralisação dos servidores do transporte público.

Ao menos três empresas decidiram pagar maiores valores a motoristas, para que a oferta de veículos aumentasse, assim como oferecer abatimento nos valores das corridas, visando a atrair passageiros que não terão outras alternativas ao longo do dia.

A 99 informou que em razão da greve dos metroviários e dos motoristas de ônibus, incentivou seus motoristas do serviço Pop (categoria de carros particulares) a aumentarem a frota. Aqueles que realizarem ao menos cinco corridas nesta quarta ganharão o dobro do valor arrecadado. "A ideia é contribuir para o aumento da oferta de transporte na cidade num dia em que se anuncia uma paralisação do sistema de metrô e ônibus", informou a empresa por nota.

Para os passageiros, o desconto é de 50% em duas corridas de até R$ 30. O Vá de Táxi, aplicativo da Porto Seguro, está oferecendo dois vouchers por pessoa no valor de R$ 10 por corridas pagas pelo aplicado, mediante a inclusão do código SPDETAXI no aplicativo.

"A vida de quem mora ou trabalha em São Paulo já não é nada fácil no dia a dia. Os problemas são exponencialmente potencializados com as greves dos transportes públicos. O Vá de Táxi, por meio de vouchers de descontos em corridas de táxi, deseja amenizar esses problemas para que as pessoas tenham ao menos o conforto para chegarem em seus destinos", declarou por nota Tatiana Vecchi, CEO do Vá de Táxi.

O Cabify também anunciou desconto para esta quarta, mas em razão da comemoração do Dia do Consumidor, mediante o uso do código Consumidor, no aplicativo. Isso permitirá até duas corridas com 50% de desconto, limitado a R$ 20. A campanha é válida para corridas solicitadas em São Paulo, Santos e Porto Alegre.

