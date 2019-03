Em dia de expectativa por relatório de Mueller, Trump não comenta assunto

Apesar da expectativa de que o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, divulgue neste domingo as principais conclusões do relatório do conselheiro especial Robert Mueller sobre a possível interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, o presidente americano, Donald Trump, não comentou o assunto em seu Twitter.

"Bom dia, tenham um ótimo dia!", escreveu há pouco no Twitter o republicano, complementando as únicas declarações na rede social hoje com seu slogan de campanha: "faça a América grande novo!".

Na sexta-feira, Mueller entregou a Barr seu relatório após dois anos de investigações sobre um eventual conluio nas eleições que levaram Trump ao poder. O procurador-geral afirmou que vai decidir o quanto do conteúdo será divulgado ao Congresso e ao público, motivo pelo qual foi criticado pelas lideranças parlamentares democratas, como a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Segundo ela, o texto deve ser divulgado integralmente.

Ainda ontem, a rede de televisão americana CNN revelou que Trump e sua equipe comemoraram o relatório apresentado por Mueller. Segundo relatos da emissora, a investigação não encontrou evidências suficientes para processar o presidente ou pessoas próximas a ele.