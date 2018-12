Em dia D, SAD arrecada 2,2 mil brinquedos e lança Cantata Natalina

Campo Grande (MS) – Ao som da canção Noite Feliz entoada pelo Coral de Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) realizou nesta quarta-feira (5.12) o lançamento da Cantata Natalina e o dia “D” da Campanha de Natal dos Servidores Públicos de MS – Divida a Brincadeira.

A doação coletiva dos servidores da SAD contabilizou 2,2 mil brinquedos, que de acordo com o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, irá fazer a diferença no natal de muitas crianças. “Só quem já passou por vários natais sem receber um presente é que sabe a diferença que isso faz. A alegria que essas crianças ficam de receber um brinquedo, não tem preço” destacou.

Para o secretário-adjunto da SAD, Édio Viegas, a ação é mais uma oportunidade de ajudar o próximo. “Além da nossa atividade profissional, temos que ter essa ação cidadã realmente de ajudar os mais necessitados. É isso que esse Governo prega e temos que levar para nossa vida cotidiana” afirmou.

Entre os brinquedos doados estão bonecas, carrinhos, ursos de pelúcia, bonecos de super-heróis, bolas, jogos de xadrez, jogos de boliche, bambolês, jogos de palitos, caminhões, tratores, cubos mágicos, quebra cabeça, dinossauros, e diversos kits de casinha com panelinhas e jogos de chá.

O servidor Sinval Perez Zorato destacou a oportunidade de evoluir como ser humano. “A gente se sente até pequeno pelo pouco que a gente faz; a Secretaria proporciona da gente fazer um pouco mais, que significa muito para quem irá receber. A recompensa está dentro de nós. Isso é gratificante e emocionante” afirmou.

A expectativa de arrecadação da 4ª Campanha de Doação de Brinquedos dos Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual é de 17 mil brinquedos, segundo o secretário. “Eu e a madrinha da campanha, a primeira dama Fatima Azambuja, falamos com todos os secretários e lançamos metas. Devemos fechar essa campanha com 17 mil brinquedos. Que significa 17 mil crianças felizes” pontuou.

O objetivo da Campanha é promover o espírito de solidariedade entre servidores e arrecadar brinquedos para crianças carentes. As caixas de coleta estão disponíveis em todas as secretarias e órgãos vinculados a administração estadual. As doações podem ser feitas até sexta-feira (7.12).

Cantata Natalina

Após o lançamento da Cantata Natalina na SAD, o Coral dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul irá percorrer órgãos e instituições estaduais pelos próximos 15 dias.

Composto por 23 integrantes de secretarias, autarquias, fundações e agências públicas, o coral foi criado há 13 anos e surgiu com o objetivo de proporcionar mais integração entre os funcionários públicos do Poder Executivo. A regência do coral é dos maestros Eduardo Martinelli e Jardel Vinicus Tartari e a preparação vocal, feita pela professora de canto Cristina Maria Alburquerque.

Secretaria/Órgão Data Horário SAD e vinculadas 5/12 quarta-feira 8h Seinfra + Agesul e vinculadas 9h30 Semagro + Agraer e vinculadas 10h30 Sefaz 10/12 segunda-feira 8h Sedhast + CGE 9h PGE + DPGE 10h SED 11/12 terça-feira 8h Sejusp 9h SES 10h Fertel 12/12 quarta-feira 8h Fundesporte 9h SECC 10h Agepen 13/12 quinta-feira 8h30 Detran 10h Funtrab 14/12 sexta-feira 8h30 Agepan 10h Sanesul 18/12 terça-feira 8h Agehab 9h Segov 10h

Mireli Obando – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella