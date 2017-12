Em Dia D, campanha solidária de Natal arrecada mais de dois mil brinquedos

Campo Grande (MS) – Faltando poucos dias para o encerramento do prazo de arrecadação da Ação Solidária de Natal, Divida a Brincadeira, os servidores da Secretaria de Estado de Educação (SED), Defensoria Pública e Procuradoria Geral do Estado (PGE) deram um show de mobilização com a arrecadação de dois mil brinquedos. A arrecadação é resultado do Dia D, instituído nos órgãos estaduais para mobilizar uma doação coletiva.

Feliz com a participação dos servidores, o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Édio de Souza Viégas, agradeceu aos servidores e enfatizou a importância da participação em campanhas de cunho social, especialmente, nesse momento difícil em que o País atravessa, que não possibilitará a muitos pais de família que possam dar aos filhos um brinquedo neste Natal. “Esse é o espírito do nosso Governo, de solidariedade, de respeito ao próximo. Certa vez ouvi a história de um garoto que morava próximo ao mar. Um dia ao acordar ele se deparou com milhões de estrelas do mar na areia e começou a recolocar no mar, uma a uma até que surgiu uma pessoa e questionou: Mas porque está fazendo isso? Não vai adiantar, são milhões. E ele respondeu que poderia não fazer a diferença para as milhões estrelas que ficariam, mas com certeza ele faria a diferença para aquela estrela que ele recolocou no mar”, pontuou.

Entre os brinquedos estão bonecas, carrinhos, ursos de pelúcia, bolas, jogos de xadrez, bambolês, jogos de palitos, caminhões, tratores, cubos mágicos, cavalinhos de pau, jogos de tênis de mesa e até instrumentos musicais para utilização infantil como violão e pandeiro. Para a secretária da SED, Maria Cecília Amêndola da Motta, que fez questão de reunir todos os servidores para agradecer o empenho e a participação, o espírito de Natal já começa a adentrar o coração de todos nós. “É tempo de fraternidade e amor no coração. Atitudes que não faltam nas ações dos nossos servidores. Obrigada a todos que puderam doar. Com um pouquinho de cada um conseguimos reunir esse montante de mais de 1,3 mil brinquedos. Imagem essas 1.300 crianças recebendo um brinquedo, é gratificante”.

A 3ª Campanha de Doação de Brinquedos dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul vai recolher doações até a próxima segunda-feira (11). Caixas para arrecadação estão em todas as secretarias. A entrega dos brinquedos está marcada para a próxima semana.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella