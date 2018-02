Em despedida, Rose Modesto destaca que o desenvolvimento de MS passa pela trajetória do Dr. Wilson

O falecimento ocorreu em decorrência de complicações cardíacas - Divulgação

“O Governo do Estado vem trazer nosso abraço fraterno e a nossa gratidão por tudo o que o Dr. Wilson fez por MS”, declarou a vice-governadora Rose Modesto, que esteve nesta tarde (13.02) no velório do ex-governador Wilson Barbosa Martins, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

Ela lembrou da importância da trajetória política do Dr. Wilson, que foi prefeito de Campo Grande, deputado federal, senador e primeiro governador eleito pelo voto direto em MS. “A sua vida pública ajudou a construir e a desenvolver mais o nosso Estado”, afirmou ela.

Cercado por dezenas de coroas de flores enviadas pelos Poderes constituídos, instituições, amigos e admiradores, o corpo de Wilson Barbosa Martins chegou ao local do velório às 15h. Na despedida, Rose confortou os familiares e declarou que, apesar da dor da separação, a trajetória pública do ex-governador é um consolo para todos.

“Honradez é a palavra que uso para resumir”, concordou o sobrinho de Wilson, Celso Martins, superintendente federal de Agricultura em MS. Ele detalhou que a saúde do tio era frágil e vinha sendo monitorada, mesmo assim ninguém esperava que a morte ocorresse por esses dias. O falecimento ocorreu em decorrência de complicações cardíacas.

Após ajudar a carregar o caixão, a filha do Dr. Wilson, Thaís Martins, fez questão de deixar uma declaração não somente aos amigos, mas a todos os sul-mato-grossenses. “Wilson Barbosa Martins se despede agradecendo a Mato Grosso do Sul e à sua gente querida. Em nome dele eu digo muito obrigado”, disse.