Em Deodápolis, Governo investe R$ 2,9 milhões na construção de quatro pontes de concreto

Com recursos próprios e da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Governo do Estado construiu quatro pontes de concreto no município de Deodápolis. O investimento total é de R$ 2,9 milhões.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, as construções objetivam o desenvolvimento e o progresso da região.

As pontes estão sobre os córregos Ari, Bezerra, Dona Terezinha e Tiquim. A primeira travessia fica na Estrada 15, sobre o córrego Ari, e recebeu R$ 633,8 mil de recursos. Na Estrada 18, sobre o córrego Bezerra, foi erguida a segunda ponte – ao custo de R$ 933,3 mil.

Já na estrada 17, sobre o córrego Dona Terezinha, foi construída a terceira passagem de concreto, que custou R$ 680,8 mil. E sobre o córrego Tiquim, na Estrada 15, foi erguida a quarta ponte em Deodápolis, onde foram investidos R$ 670,4 mil.

Em todo o Estado serão investidos mais de R$ 104 milhões em 90 construções.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

