Em demonstração de força, EUA e Coreia do Sul realizam exercícios militares

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciaram neste sábado exercícios navais conjuntos envolvendo três porta-aviões norte-americanos. O evento de quatro dias, segundo oficiais militares, é uma clara demonstração de força perante a Coreia do Norte.

O exercício acontece ao mesmo tempo em que o presidente Donald Trump conclui um giro pela Ásia que foi amplamente dominado pela questão da Coreia do Norte. Hoje, o norte-americano participa do evento da Cooperação Econômica Ásia Pacífico (Apec, na sigla em inglês), no Vietnã.

Além dos porta-aviões USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt e Nimitz, participam ao menos 11 navios dos EUA embarcados com o sistema Aegis, que detecta e derruba mísseis. O objetivo é melhorar a capacidade aérea e também demonstrar "forte disponibilidade militar para derrotar qualquer provocação norte-coreana em um evento de crise", afirmou o comando militar sul-coreano, em nota. Fonte: Associated Press.