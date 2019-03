Em Cumbica, cães da Receita farejam 13 quilos de cocaína escondidos em bagagens

As equipes de cães de faro da Receita Federal realizaram mais duas apreensões de cocaína no aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), na noite de sábado, 23 de março, e na madrugada de domingo, 24. Durante operação em voo com destino à África, os cães de faro sinalizaram uma bagagem pertencente a uma brasileira que viajaria para a cidade de Lagos, na Nigéria. Na mala, foram encontrados 16 pares de tênis que ocultavam cocaína sob as palmilhas, totalizando 3,4 kg da droga.

Os cães apontaram também um pacote que fora despachado por uma passageira nigeriana. No interior do volume, estavam quatro quadros que dissimulavam 10 kg de cocaína. A mulher também tinha como destino a cidade de Lagos. As duas passageiras foram presas e conduzidas à Polícia Federal.

A Seção de Comunicação Institucional da Receita em São Paulo informou que entre os dias 16 e 24 de março a atuação das equipes de cães de faro no aeroporto de Guarulhos possibilitou a prisão de nove passageiros por tráfico internacional de entorpecentes e a apreensão de cerca de 57 kg cocaína.