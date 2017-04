Em Coxim, Mochi defende o fortalecimento dos municípios

Um esforço conjunto, envolvendo deputados estaduais, bancada federal, governo do Estado e “o trabalho persistente dos prefeitos”, é o melhor caminho para superar as dificuldades trazidas pela crise econômica, disse o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Junior Mochi (PMDB), durante as festividades de aniversário de Coxim. Em mais de uma oportunidade, ao longo da programação oficial, o parlamentar destacou o papel relevante dos municípios na superação das dificuldades. Segundo ele, melhorar a vida das pessoas e promover o desenvolvimento passa, necessariamente, pelo apoio aos projetos e iniciativas dos prefeitos e da comunidade, que conhece os problemas mais de perto.

Em Coxim, Mochi participou ao lado do prefeito Aluizio São José, da assinatura de ordem de serviço para construção de um Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) que vai atender a comunidade, especialmente na prevenção e combate ao uso de drogas. Estiveram com ele ainda o deputado estadual Eduardo Rocha (PMDB) e o senador Waldemir Moka (PMDB). Todos participaram ainda da entrega de títulos de cidadania na Câmara Municipal, que ocorreu na noite de segunda-feira (10) e do desfile cívico militar, na manhã desta terça-feira (11).

“O desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e o bem estar de nossa gente só serão conquistados quando fortalecermos os municípios”, afirmou o deputado, lembrando que Coxim se destaca na busca de soluções compartilhadas com outros municípios, além do trabalho do prefeito e das lideranças locais em busca de soluções criativas para a superação dos problemas. “Coxim, pelo trabalho de sua gente, não se afastou do papel histórico que desempenha na construção do progresso de Mato Grosso do Sul”, afirmou Mochi.

