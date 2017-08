Em Costa Rica vereadores pedem demarcação de estacionamentos para idosos e deficientes

O vereador Ronivaldo Garcia Cota (PSDB) apresentou uma indicação no começo da semana, onde ele sugere a sinalização e demarcação de estacionamentos reservados para idosos e deficientes, em frente a todos os supermercados e instituições bancárias de Costa Rica-MS. Segundo o parlamentar, o pedido atende principalmente às reivindicações das pessoas da terceira idade.

A indicação do vereador tucano foi endereçada para o prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR), para o Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas, Renato Barbosa de Melo, e para o diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Costa Rica (Demutran), Deoclécio Paes da Silva.

Na 25ª sessão ordinária da Câmara em 2017, realizada na noite de segunda-feira (14/08), Ronivaldo usou a tribuna para ler e defender a indicação. “Rogamos pelo atendimento desta indicação, como medida de inteira justiça no sentido de assegurar aos nossos idosos e deficientes os seus direitos já garantidos em leis superiores”, justificou.

O vereador Ronivaldo sugere que nas ruas da cidade, em frente a supermercados e às agências bancárias, seja feita a demarcação de áreas de estacionamento reservadas para idosos e portadores de deficiência, os chamados estacionamentos prioritários e exclusivos.

O pleito de Ronivaldo foi endossado pelos vereadores Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB), Rosângela Marçal Paes (PSB), José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM) e Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT), que decidiram assinar em conjunto com o parlamentar tucano a indicação, e assim reforçar o pedido.

No mês de maio de 2017, Biri também apresentou uma indicação com a mesma solicitação, recomendando que a Prefeitura implante “estacionamentos para os idosos e deficientes na avenida José Ferreira da Costa e nas ruas do Centro da cidade”, conforme trecho do documento.

Ainda no mês de maio, o vereador Biri fez uma outra indicação, onde propõe que o Executivo Municipal instale semáforos para pedestres na avenida José Ferreira da Costa, nos cruzamentos onde foram implantados os novos semáforos de sinalização para automóveis. “A nossa indicação vem alertar o Poder Público Municipal, através de seus órgãos responsáveis, que não existem sinais de passagem de pedestres nos novos semáforos instalados na avenida José Ferreira da Costa”, argumentou Biri, em um trecho da indicação.

Por enquanto, a Câmara de Vereadores aguarda um posicionamento do Executivo em relação à possibilidade e viabilidade de atender os pedidos formalizados nas indicações dos parlamentares municipais.

Veja Também

Comentários