Em Costa Rica vereador Waldomiro Bocalan cobra implantação de uma Delegacia da Mulher

O vereador Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT), cobrou a criação de uma Delegacia de Atendimento à Mulher em Costa Rica-MS, durante a 24ª sessão ordinária de 2017 da Câmara Municipal, realizada na noite da última segunda-feira (07/08). O pedido do parlamentar veio em um momento bastante oportuno, já que naquela mesma data, ou seja, no dia 07 de agosto a Lei Maria da Penha completou 11 anos de existência.

O pleito de Biri foi apresentado em forma de indicação, endereçada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa. Na indicação, o vereador cita que a Delegacia de Polícia Civil registra por mês, em média, 20 ocorrências relacionadas a crimes de violência doméstica praticados contra mulheres, o que representa mais de 200 casos anualmente.

Em outro trecho da indicação, Biri explica que as mulheres que procuram a Delegacia de Polícia Civil se sentem “constrangidas nos depoimentos na presença de um profissional do sexo masculino, principalmente quando a causa é sobre violência doméstica e familiar”. Para o vereador, esse é um dos motivos que justifica a criação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, onde as vítimas serão acolhidas por funcionárias do sexo feminino, evitando constrangimentos.

Na sessão plenária da última segunda-feira, quando o vereador Biri usou a tribuna para defender o pedido, ele foi brevemente interrompido por Tonin Félix, que também parabenizou a iniciativa e comentou que a indicação foi apresentada em uma data bastante apropriada. “Quero parabeniza-lo pela indicação e só quero lembrar que hoje (07/08) fazem 11 anos da Lei Maria da Penha. Não é por acaso que o senhor (Biri) está fazendo esta indicação, nesta data tão importante”, ressaltou Tonin.

Conforme Biri, a implantação de uma Delegacia da Mulher em Costa Rica servirá para atender as mulheres do município e também de outras cidades da região.

