Em Corumbá, Reinaldo Azambuja destaca o arrojo do empresário na diversificação da economia de MS

Corumbá (MS) – A entrada em operação de um dos maiores frigoríficos de carne de jacaré do mundo, o Caimasul, em Corumbá, sinaliza a confiança do empresariado em investir em um Estado que está superando a crise com equilíbrio financeiro e a participação corajosa dos empreendedores de outras regiões, disse o governador Reinaldo Azambuja, ao participar da inauguração da indústria, na tarde desta quinta-feira (21.9).

Ao lado do ministro da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, Blairo Maggi, o governador visitou as instalações do complexo da Caimasul, que fica situado a 32 km de Corumbá, às margens da BR-262, e destacou a importância de um segmento da produção de alimentos que une abertura de novos mercados, responsabilidade ambiental e fomento ao turismo. “Sem dúvida, um projeto arrojado, que tem tudo para ser um sucesso”, comentou.

Reinaldo Azambuja assegurou aos sócios do Grupo Caimasul gestões junto ao Banco do Brasil para reabrir negociações visando o financiamento, via FCO, da segunda fase da indústria, posição também assumida pelo ministro Blairo Maggi. “A Caimasul teve portas abertas dos governos federal e estadual, da prefeitura de Corumbá, e com certeza o Banco do Brasil dará seu aval ao conhecer este grandioso empreendimento”, frisou.

Entrega de obras

A inauguração da Caimasul encerrou a agenda do governador em Corumbá, onde chegou no início da noite de quarta-feira para participar das comemorações aos 239 ano de fundação da histórica cidade pantaneira. Ainda na quarta, assinou atos que garantem investimentos em infraestrutura e saúde no município, no valor de R$ 43 milhões, e abriu a Feapan (Feira Agropecuária do Pantanal).

Na manhã desta quinta-feira, ao lado do prefeito Ruiter Cunha e dos secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Atayde Nery (Cultura) e Jaime Verruck (Semagro) e vereadores, Reinaldo Azambuja assistiu a uma missa na capela de Nossa Senhora do Caacupê e entregou a obra de climatização da Escola Estadual João Leite, onde estudam quatro mil alunos, e de uma etapa do programa de pavimentação urbana em parceria com a prefeitura.

Também visitou obras de ampliação do sistema de tratamento e abastecimento de água da cidade, onde o Governo do Estado, por meio da Sanesul, investe mais de R$ 75 milhões. O projeto de saneamento inclui a duplicação operacional da empresa na cidade, que passa a produzir 2.300 metros cúbicos de água tratada/hora com quatro novas estações elevatórias.

Governo presente

Na Caimasul, o governador, o ministro e demais convidados degustaram um menu diferenciado com a carne de jacaré criado em cativeiro, desde os “fingers food” e “ceviches” às mini-porções (file de jacaré grelhado em manteiga com trufa, escondindinho de jacaré ao purê de mandioca e pequi, bobo de jacaré e filé de jacaré grelhado com cebola caramelizada), preparados pelo chef pantaneiro Antônio Albaneze.

A indústria inicia operação de abate com meta de produzir 350 toneladas/ano de carne e 100 mil peles clássicas, cujos produtos já tem mercados garantidos dentro e fora do País. O sócio-presidente da Caimasul, Raul Matos, disse que o apoio do Estado, por meio da Semagro e Imasul, foi fundamental para garantir o cumprimento desta etapa do empreendimento quanto às licenças sanitárias, ambientais e de operação.

Prestigiaram o evento em comemoração ao aniversário da cidade o senador Pedro Chaves, os deputados federais Zeca do PT, Vander Loubet e Geraldo Rezende e os deputados estaduais Beto Pereira, Rinaldo Modesto e Felipe Orro.

Silvio Andrade, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

