Em Corumbá Lenise Viegas é reconduzida à presidência do Sindicato das Indústrias e Vestuário

Proprietária da Confecção Universal, a empresária Lenise de Arruda Viegas foi reconduzida, nesta segunda-feira (16/10), ao cargo de presidente do Sindivesc (Sindicato das Indústrias do Vestuário de Corumbá) para o triênio 2017/2021. Com chapa única, a eleição também elegeu os empresários José Aguilar Monteiro como tesoureiro e João Carlos Rodrigues como secretário da entidade que representa as indústrias do vestuário do município de Corumbá.

Depois de comparecer à sede da Incubadora Sindical da Fiems no município, onde foi realizada a votação, a presidente do Sindivesc apontou como principal desafio a aproximação do empresário dos sindicatos. “Após dez anos como presidente, posso afirmar que os próximos serão de grandes desafios, especialmente no que diz respeito a manter o empresário filiado e conquistar novos. Passamos por um período difícil, quando todos os empresários enfrentam dificuldades financeiras e para manter os negócios funcionando e, agora, com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, o papel da Fiems, com os serviços do Sesi, Senai e IEL, será mais importantes do que nunca para manter esse empresário próximo e engajado”, avaliou.

Confira a abaixo a composição da diretoria do Sindivesc para o triênio 2017-2021:

Diretoria

Presidente Lenise de Arruda Viegas

Tesoureiro José Aguilar Monteiro

Secretário JJoão Carlos Rodrigues

Suplentes da Diretoria Jonilson de Oliveira Victório

Suplentes da Diretoria Rosiane Auxiliadora Rodrigues

Suplentes da Diretoria Adelar Chefer dos Santos

Conselho Fiscal

Titular Tatiane Soares de Oliveira

Titular Irineide de Souza Martins

Titular Maria Madalena Rios de Figueiredo

Suplente Luciano Rios de Figueiredo

Delegados Representantes junto à Fiems

Titular Lenise de Arruda Viegas

Suplente João Carlos Rodrigues