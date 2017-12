Em Corumbá, governador Reinaldo Azambuja autoriza obras de infraestrutura, habitação e educação

Nesta quarta-feira, dia 20, o governador Reinaldo Azambuja cumpriu agenda no município de Corumbá onde deu ordem de serviço para obras de recapeamento de 102 quadras, construção de 32 bases habitacionais no Loteamento Guató e reforma e adequação da Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho.

No total, serão investidos no município, US$ 80 milhões, sendo US$ 40 milhões do Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento dos Países da Bacia do Prata) e outros US$ 40 milhões em recursos próprios do Município e do governo estadual para investimento em projetos de infraestrutura urbana e saúde na cidade.

O governador ainda anunciou investimentos na saúde de Corumbá.

No total serão recapeadas 23 ruas em Corumbá. Serão 273.489,06 m2 que receberão investimentos da ordem de R$ 11.013.785,88.

Ainda no município o governador autoriza o início das obras de construção de 32 bases para unidades habitacionais, no Loteamento Conquista Guató, por meio do Programa Lote Urbanizado.

O governo do Estado também vai investir R$ 1.462.347,54 nas obras de reforma e adequação da Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho. O projeto de adequação prevê ampliação de vestiários, climatização do setor de laboratórios e revisão da parte elétrica e hidráulica.

Reinaldo Azambuja ainda participou da entrega da obra de 200 unidades habitacionais do Residencial Casa Nova para famílias que estão sendo remanejadas de áreas de risco.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)