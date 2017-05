Em Corumbá empresários aprendem a reduzir gastos com tributos

O sistema fiscal brasileiro é um dos mais complexos e burocráticos do mundo, com mais de três normas tributárias federais e milhares de normas das 27 Unidades da Federação e dos 5.564 municípios. Essa complexidade é motivo de dor de cabeça para as indústrias, que, por não conhecerem todas as regras, acabam pagando impostos com valores maiores dos que deveriam, influenciando, assim, diretamente nos lucros e na competitividade do empreendimento.

Pensando em contribuir com as indústrias associadas, a Assessoria Sindical da Fiems, por meio do PDA (Programa de Desenvolvimento Associativo), realizará, nesta quinta-feira (04/05), a partir das 8 horas, no Senai de Corumbá, o curso “Como pagar menos tributos?”. Os interessados podem fazer a inscrição pelo telefone (67) 3231-4689 ou pelos e-mails [email protected] e sindicato.corumbá@fiems.com.br.

Segundo a técnica de suporte em PDA da Assessoria Sindical da Fiems, Aline de Paula Cardoso, o curso é voltado para empresários, contadores e gestores financeiros. “Essa qualificação objetiva, dentre outras coisas, proporcionar condições para avaliar as melhores alternativas de pagamento de tributos para os empreendimentos. O ministrante será um consultor da Confederação Nacional da Indústria (CNI)”, informou.

Durante o curso, os participantes também poderão se atualizar sobre o sistema tributário brasileiro e entender, por meio de simulações, as formas de pagamento tributário que mais se encaixam com a realidade de suas empresas, como, por exemplo, se é melhor optar pelo Lucro Real, Lucro Presumido e Simples nacional. Assim, será demonstrado de que forma a complexidade dos regimes tributários e a alta carga tributária comprometem na competitividade do setor que a empresa atua.

Conhecer bem o sistema fiscal brasileiro é imprescindível para as empresas, tendo em vista a já elevada carga tributária do país. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), o Brasil está entre as 30 nações com maiores cargas tributárias do planeta e lidera o ranking na América Latina. A carga tributária brasileira é maior que a de países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Rússia e correspondeu, em 2012, a 36,27% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, batendo recorde de arrecadação, com R$ 1,59 trilhão. O Brasil está bem acima da média tributária mundial, de 27,1%, e da média latino-americana, que é de 28,1%.

Em meio à elevada taxa tributária em que está sujeito a pagar, o setor industrial é um dos que mais são penalizados, pois as empresas acabam por ser obrigadas a diminuir a produção, aumentar o valor de seus produtos e, consequentemente, perdem competitividade. Entre impostos, taxas e contribuições, as indústrias chegam a pagar, nos níveis federais, estaduais e municipais, pelo menos, dez tributos diferentes.

Serviço – O Senai de Corumbá fica na Alameda São José, 10, Bairro Maria Leite, em Corumbá (MS)

