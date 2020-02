Em convênio com APAE, Estado amplia atendimento na instituição

Divulgação

Na semana passada o Governo do Estado renovou convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande (APAE). Pelo contrato, serão repassados em torno de R$ 3,5 milhões para que a entidade continue atendendo aqueles que precisam de todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A vigência do que foi pactuado é de seis meses, com término em 17 de junho deste ano.

Desde o segundo semestre do ano passado, por meio de uma parceria, a APAE tornou-se um centro de referência estadual para os ostomizados. O convênio inicial foi de R$ 2,5 milhões, com um aditivo de R$ 500 mil no final de 2019. Com isso, a compra dos insumos, que antes era feita pela Secretaria Estadual de Saúde está sob a responsabilidade da Associação.

Além da compra dos insumos, a APAE é responsável pelo acompanhamento dos pacientes, desde a entrega das bolsas de colostomia até a reabilitação.

Antes do convênio, isso já era feito com os ostomizados em Campo Grande, mas com o convênio a APAE passou a ser referência estadual. Também antes do convênio, o serviço era feito pelo Centro Especializado Municipal (CEM), sendo que a Casa da Saúde fazia a aquisição e distribuía o material para todo o Estado.

Agora, o atendimento é realizado por 19 profissionais, e mais 12 enfermeiras do interior, que dão suporte para as microrregiões de saúde. Antes eram atendidos 713 pacientes ostomizados em Mato Grosso do Sul, com o convênio o número aumentou para 1.112.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)