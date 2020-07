Em conformidade a decreto municipal, projeto Amigos do Parque está suspenso temporariamente

O Amigos do Parque consiste no fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes para possibilitar a prática desportiva - (Foto: Reprodução)

O projeto Amigos do Parque está suspenso pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), pelos próximos dois finais de semana. A decisão alinha-se ao Decreto municipal nº 14.380, de 14 de julho de 2020, publicado pela Prefeitura de Campo Grande nesta quarta-feira (15.07).

A determinação dispõe sobre medidas restritivas às atividades econômicas e sociais, a fim de conter a transmissão do novo coronavírus (Covid-19). Com isso, as atividades consideradas não essenciais devem ser paralisadas na Capital sul-mato-grossense, aos sábados e domingos, no período de 18 a 31 de julho.

“Decidimos, por bem, interromper o projeto pelos dois próximos finais de semana, para que não haja nenhuma espécie de confusão, podendo dar a interpretação de flexibilização ou chamamento de pessoas ao Parque dos Poderes. Esperamos que, nos próximos dias, os que puderem, fiquem em casa e, contribuam assim com o controle da pandemia viral”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

O Amigos do Parque consiste no fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes para possibilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins. O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.