Em comemoração aos 54 anos, Aeroporto de Campo Grande renova Licença de Operação

Jaime Verruck, titular da Semagro, entrega licença ao superintendente do Aeroporto, Richard Aldrin Fernandes Custódio - Divulgação

O superintendente do Aeroporto Internacional de Campo Grande, Richard Aldrin Fernandes Custódio, recebeu das mãos do secretário Jaime Verruck, titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), a renovação da Licença de Operação por mais quatro anos. A data coincide com o aniversário de 54 anos do terminal, completados neste sábado (20).

"Estamos recebendo um presente", disse o superintendente ao receber o documento emitido pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado a Semagro. A licença atesta que o terminal está em conformidade com o monitoramento ambiental e adota as ações necessárias para garantir a segurança de seus passageiros e entorno.

O aeroporto de Campo Grande tem capacidade para receber 1,6 milhão de passageiros por ano e recebe diariamente 4,2 mil pessoas em média, distribuídas em 37 voos e com 9.706 kg de carga aérea. Em 2017 o terminal recebeu 1,5 milhão de pessoas, entre embarques e desembarques, sendo 4,64% a mais que em 2016.

Na unidade também está em funcionamento um terminal aduaneiro que recebe cargas vindas de outros países ou que estão saindo para exportação. Atualmente três companhias aéreas utilizam o espaço , sendo a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Gol Linhas Aéreas e Latam, para desembaraço aduaneiro que demora até 12 horas úteis.

O secretário Jaime Verruck ressalta a importância da manutenção de um Aeroporto Internacional na cidade, que ligue a Capital aos principais destinos do país, mas lembrou da necessidade de ampliação da área para receber passageiros. O superintendente afirmou que já busca recursos para as obras.

Atualmente, cinco companhias aéreas têm voos a partir de Campo Grande – Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Gol Linhas Aéreas, Latam e Avianca Brasil – que ligam a cidade a oito destinos nacionais: São Paulo, Guarulhos e Campinas (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Confins (MG), e a companhia Amaszonas Líneas Aéreas del Paraguay que realiza voo regular internacional para Assunção, no Paraguai.