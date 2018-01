Em comemoração aos 39 anos do sistema penitenciário de MS, Governo institui bandeira da Agepen

Segundo o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a instituição da bandeira representa mais uma conquista para a categoria - Divulgação

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) acaba de conquistar mais um símbolo institucional que a representa. O Governo publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (8) o Decreto nº 14.922/2018, que instituiu a bandeira da Agepen, representando o símbolo máximo que traduz a força conjunta da instituição. A publicação integra as comemorações alusivas aos 39 anos de existência do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, completados no dia 1º de janeiro deste ano.

O layout da bandeira foi elaborado pelo agente penitenciário da área de segurança e custódia, Rangel Schveiger, com o apoio da comissão responsável formada pelas servidoras Keila Oliveira, Fabrícia Silva Fanaia e Maria Rosângela Pereira Loubet.

Conforme a publicação, o mais novo símbolo da Agepen é formado por dois retângulos proporcionais, nas cores amarelo ouro e preto, simbolizando a estabilidade, confiança, ordem e a igualdade. Ao centro, uma insígnia, formada por elementos alusivos ao trabalho da Agepen.

As cores adotadas fazem referência à logomarca oficial da instituição e têm os seguintes significados: I – prata: traduz a bondade, pureza e vitória, qualidades inerentes aos sentimentos nobres; II – amarelo ouro: simboliza a justiça, clemência, elevação da alma, riqueza e generosidade; III – preto: simboliza a solidez, firmeza e segurança, além da prudência e humildade.

Referente ao hasteamento, a bandeira da Agepen ficará a esquerda da última (seja nacional, do Estado ou Município). Além disso, poderá ser conduzida em solenidades esportivas, nas quais a equipe representa a instituição como um todo.

Segundo o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a instituição da bandeira representa mais uma conquista para a categoria. “Iniciamos o ano com muito êxito, pois a bandeira é um símbolo representativo de nossa instituição e já era um projeto antigo que agora se tornou realidade”, destacou o dirigente afirmando ainda que todas as ações realizadas visam o crescimento e aprimoramento dos serviços prestados.

Confira na íntegra a publicação e a bandeira na página 2.