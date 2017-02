Em coletiva, Trump faz duras críticas à imprensa americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas à imprensa americana, voltando a afirmar que muito do que é visto na mídia é "notícia falsa". Em uma entrevista coletiva convocada para apresentar o seu novo indicado para o Departamento do Trabalho, Alexander Acosta, Trump reclamou que a mídia não mostra os fatos positivos de seu governo.

"A mídia trabalha por interesses próprios em um sistema falho. Ela está fazendo um desserviço ao povo americano. Está fora de controle", disse. Segundo Trump, seu governo está funcionando muito bem, diferente do que é dito pela mídia. Boa parte da coletiva de imprensa foi usada para criticar os meios de comunicação americanos, como a rede de TV CNN.

O republicano afirmou que "a mídia está tentando atacar o nosso governo porque eles sabem que estamos seguindo as promessas que fizemos e que eles não estão felizes com isso". Trump disse, ainda, que as pessoas não acreditam mais na imprensa.

Questionado sobre o escândalo envolvendo o ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn, Trump afirmou que divulgar informações confidenciais é crime de estado e que Flynn não fez nada de errado. "O problema foi terem vazado as informações", disse. Segundo o bilionário, as pessoas que passaram informações secretas para a imprensa cometeram um erro. Ele disse, ainda, que os vazamentos são reais, mas as notícias são falsas.

